Историко-культурный заповедник "Древний Плиснеск", расположенный в 90 километрах от Львова, является одним из самых интересных археологических комплексов региона.

Почему "Древний Плиснеск" стоит внимания туристов?

Историко-культурный заповедник "Древний Плиснеск" является уникальным археологическим комплексом, где посетители могут побывать в аутентичном славянском жилище 10 века, познакомиться с бытом предков и узнать о древней истории края, рассказывает Львовская областная военная администрация. История этой локации достигает древних времен, ведь на этой территории существовали поселения трипольской и высоцкой культур, а позже, в 5 – 6 веках, склавинов.

Как выглядит территория заповедника / инстаграм davnyi_plisnesk

С середины 7 века древние славяне основали здесь языческое святилище, а археологические находки свидетельствуют о том, что местные племена практиковали ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Особенно поражает размах поселения: в 10 веке Плиснеск простирался на несколько сотен гектаров и был в 45 раз больше тогдашнего Киева. Сегодня профессиональные экскурсоводы подробно рассказывают об этих исторических фактах и предлагают зайти внутрь воссозданного археологами славянского здания.

Что можно посмотреть рядом?

Заповедник расположен на расстоянии 90 километров от Львова, благодаря чему поездку сюда можно совместить с посещением других известных туристических жемчужин области. По дороге расположены Олесский и Подгорецкий замки, которые входят в популярный туристический маршрут "Золотая подкова Львовщины".

Также рядом находится храм Святого Иосифа, возведенный в 1763 году по прототипу барочной усыпальницы Базилики Суперги в итальянском Турине (этот храм был отреставрирован в рамках проекта "Большая реставрация"). Кроме этого, непосредственно в программу экскурсии "Древним Плиснеском" включен Подгорецкий монастырь отцов Василиан, где хранится чудотворная икона Божьей Матери-Одигитрии, первые упоминания о которой датируются 1692 годом.

Адрес расположения заповедника: Пасечная, Подгорцы, Львовская область, 80660.

Кроме известных исторических комплексов, возле Львова есть немало локаций для разнообразного отдыха на природе. Одним из таких популярных мест является озеро Навария, раскинувшееся на более чем сотне гектаров неподалеку одноименного села и города Пустомыты, всего в 10 километрах от областного центра.

Формально этот водоем является Щирецким водохранилищем, которое создали в 1950-х годах как технический водоем на реке Щирка. Средняя глубина озера составляет 3,6 метра, а максимальная достигает почти 8 метров.