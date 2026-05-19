В Карпатах активно развивается уникальный музей под открытым небом "Коростовская узкоколейка". Эта локация, что восстанавливается исключительно благодаря усилиям энтузиастов, волонтеров и донатам, уже стала чрезвычайно популярным местом среди украинских и иностранных путешественников.

Какой была и как возрождается одна из первых туристических железных дорог Европы?

История Коростовской узкоколейки началась в далеком 1888 году, рассказывает Сколевский городской совет. Основную линию с шириной колеи 800 миллиметров достроили в 1893 году на средства компании "Братья-Бароны Гредли". Основатели предприятия барон Альберт Гредель и Вильгельм Шмидт не только заботились об инфраструктуре, но и должным образом оплачивали труд железнодорожников.

Узкоколейка, которая впоследствии разрослась до 41 километра, использовалась для вывоза леса и туристических маршрутов. Она стала одной из первых железных дорог на Европейском континенте, которая получила официальное разрешение на туристические перевозки. Частная компания управляла железной дорогой и после распада Австро-Венгрии, вплоть до 1939 года, когда ее национализировала советская власть.

Карта Коростовской узкоколейной железной дороги / фото Википедии

Бывшие владельцы пытались отсудить убытки у СССР через Международный суд, однако иск удовлетворили лишь частично, присудив компенсацию за дворец Гредлей, но не за саму железную дорогу. Черные дни для колеи наступили в послевоенный период. В 1947 году ее сузили до 750 миллиметров, в 1960-м закрыли часть линий, а точку в ее тогдашней истории поставило большое наводнение 1969 года, которое полностью разрушило основную линию.

У 1970 году Коростовскую узкоколейку окончательно разобрали. Постепенное возрождение железной дороги началось в 2005 году благодаря австрийскому инженеру Вольфраму Венделину, который основал проект "Золотая лесная железная дорога". Цель амбициозной инициативы – это сохранить историческое наследие, привлечь молодежь к железнодорожному делу и дать толчок зеленому туризму в Карпатах.

Экспонаты для музея собирали буквально по всей Украине. В 2005 – 2007 годы было приобретено и отреставрировано большую закрытую дрезину с Осмолоды и крытый вагон Львовской детской железной дороги. Экспонаты разместили на территории НПП "Сколевские Бескиды". Столичный активист Дмитрий Бабарика передал музею сразу 5 дрезин.

Далее волонтеры выкупили мотодрезину ПД-1 с Антоновки и уникальный снегоочиститель СО-750 с базальтового карьера в Берестовке. Также приобрели два крытых товарных вагона из Ракитного (из-за споров с руководством нацпарка их пришлось временно разместить рядом с вокзалом на территории АЗС).

Как выглядит локация / инстаграм korostivska_vuzkokoliyvka

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Коростовская узкоколейка выполнила еще и спасительную миссию: она стала безопасным убежищем для релокированных экспонатов с железной дороги в Антоновке. Музей не просто хранит технику, но и развивается физически. В течение 2023 года энтузиасты восстановили несколько метров пути, используя аутентичные элементы железных дорог из разных уголков Украины.

Волонтеры вернули к жизни подвижной состав и уже провели первые тестовые запуски для железнодорожных туров. Сегодня этот динамичный интерактивный музей полностью функционирует за счет благотворительных взносов и приглашает ценителей истории и горной романтики на уникальные туристические прогулки.

К сожалению, историческая локация недавно стала объектом дерзкого акта вандализма, рассказывается на официальной странице музея в фейсбуке. Неизвестные злоумышленники совершили погром, а именно разломали защитный щит и разбили окно в одной из реставрированных исторических дрезин.

Адрес расположения: улица Леси Украинки, Коростов, Львовская область, 82630.

Пока украинские волонтеры возвращают к жизни исторические маршруты в Карпатах, на другом конце планеты, в Тайване, местные жители так же сохраняют свою железнодорожную историю. Там в горном районе курсирует легендарный поезд Алишань, который не только пережил более века испытаний, но и стал одной из самых удивительных туристических достопримечательностей мира. Эту уникальную лесную железную дорогу возвели еще в 1912 году для экспорта древесины, однако впоследствии она превратилась в единственную артерию, связавшую отдаленные горные поселения с цивилизацией.