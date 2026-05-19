У Карпатах активно розвивається унікальний музей під відкритим небом "Коростівська вузькоколійка". Ця локація, що відновлюється виключно завдяки зусиллям ентузіастів, волонтерів та донатам, уже стала надзвичайно популярним місцем серед українських та іноземних мандрівників.

Якою була та як відроджується одна з перших туристичних залізниць Європи?

Історія Коростівської вузькоколійки розпочалася у далекому 1888 році, розповідає Сколівська міська рада. Основну лінію з шириною колії 800 міліметрів добудували в 1893 році за кошти компанії "Брати-Барони Гредлі". Засновники підприємства барон Альберт Гредель та Вільгельм Шмідт не лише дбали про інфраструктуру, а й належно оплачували працю залізничників.

Вузькоколійка, яка згодом розрослася до 41 кілометра, використовувалася для вивезення лісу та туристичних маршрутів. Вона стала однією з перших залізниць на Європейському континенті, яка отримала офіційний дозвіл на туристичні перевезення. Приватна компанія керувала залізницею і після розпаду Австро-Угорщини, аж до 1939 року, коли її націоналізувала радянська влада.

Мапа Коростівської вузькоколійної залізниці / фото Вікіпедії

Колишні власники намагалися відсудити збитки в СРСР через Міжнародний суд, проте позов задовольнили лише частково, присудивши компенсацію за палац Гредлів, але не за саму залізницю. Чорні дні для колії настали у повоєнний період. У 1947 році її звузили до 750 міліметрів, у 1960-му закрили частину ліній, а крапку в її тогочасній історії поставила велика повінь 1969 року, яка вщент зруйнувала основну лінію.

У 1970 році Коростівську вузькоколійку остаточно розібрали. Поступове відродження залізниці розпочалося у 2005 році завдяки австрійському інженеру Вольфраму Венделіну, який заснував проєкт "Золота лісова залізниця". Мета амбітної ініціативи – це зберегти історичну спадщину, залучити молодь до залізничної справи та дати поштовх зеленому туризму в Карпатах.

Експонати для музею збирали буквально по всій Україні. У 2005 – 2007 роки було придбано та відреставровано велику закриту дрезину з Осмолоди та критий вагон Львівської дитячої залізниці. Експонати розмістили на території НПП "Сколівські Бескиди". Столичний активіст Дмитро Бабарика передав музею одразу 5 дрезин.

Далі волонтери викупили мотодрезину ПД-1 з Антонівки та унікальний снігоочисник СО-750 із базальтового кар'єру в Берестовці. Також придбали два криті товарні вагони з Рокитного (через суперечки з керівництвом нацпарку їх довелося тимчасово розмістити поруч із вокзалом на території АЗС).

Як виглядає локація / інстаграм korostivska_vuzkokoliyvka

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Коростівська вузькоколійка виконала ще й рятівну місію: вона стала безпечним прихистком для релокованих експонатів із залізниці в Антонівці. Музей не просто зберігає техніку, а й розвивається фізично. Протягом 2023 року ентузіасти відновили кількасот метрів колії, використовуючи автентичні елементи залізниць із різних куточків України.

Волонтери повернули до життя рухомий склад і вже провели перші тестові запуски для залізничних турів. Сьогодні цей динамічний інтерактивний музей повністю функціонує за рахунок благодійних внесків та запрошує поціновувачів історії й гірської романтики на унікальні туристичні прогулянки.

На жаль, історична локація нещодавно стала об'єктом зухвалого акту вандалізму, розповідається на офіційні сторінці музею у фейсбуці. Невідомі зловмисники вчинили погром, а саме розламали захисний щит та розбили вікно в одній із реставрованих історичних дрезин.

Адреса розташування: вулиця Лесі Українки, Коростів, Львівська область, 82630.

Поки українські волонтери повертають до життя історичні маршрути у Карпатах, на іншому кінці планети, у Тайвані, місцеві жителі так само зберігають свою залізничну історію. Там у гірському районі курсує легендарний потяг Алішань, який не лише пережив понад століття випробувань, а й став однією з найдивовижніших туристичних атракцій світу. Цю унікальну лісову залізницю звели ще у 1912 році для експорту деревини, проте згодом вона перетворилася на єдину артерію, що зв'язала віддалені гірські поселення з цивілізацією.