Неподалік від площі Артема у Саксаганському районі Кривого Рогу розташована унікальна пам'ятка природи Сланцеві скелі. Вони простягаються вздовж правого берега річки Саксагань між шахтами "Артем-1" та "Північна", а найбільш мальовничу частину утворюють ділянки між поселеннями Покровське та Деконька.

Дивіться також Цей кар'єр нагадує іншу планету: унікальна локація Кривого Рогу, яка зовсім скоро може зникнути

Чим унікальні Сланцеві скелі?

Скелі відомі своїм незвичним виглядом: породи ніби складені з "цеглин" різного розміру, а місцями нагадують шаруватий "листковий пиріг". Через синьо-чорний колір сланці отримали назву "аспідні" – від грецького слова "аспід", що означає "змія". Також ці породи раніше використовували як покрівельний матеріал і грифельні дошки, розповідає "Історія Кривого Рогу". Самі скелі простягаються приблизно на 250 метрів і займають близько 4 гектарів території. Їхня висота сягає 20 метрів.

У 19 столітті район досліджував саксонський інженер Леон Штріппельман, якого запросив Олександр Поль для геологічної розвідки Криворіжжя. У своїх описах він відзначав перспективність видобутку аспідного сланцю як будівельного матеріалу. Згодом Олександр Поль організував його видобуток, і матеріал активно використовували для покриття будівель Катерининської залізниці, а також у побутових і навчальних закладах. Історія місцевості також пов'язана з постаттю Деконської та генерала Долгінцева.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Сланцеві скелі / фото Dvorchuk Eduard

Олена Деконська володіла значною земельною ділянкою і заселяла її переселенцями, що сприяло розвитку селища Катеринівка. Саме тут сформувалася частина території, яка сьогодні відома як Деконка, а також згадується "Деконська петля" – вигин річки Саксагань у цьому районі. Сланцеві скелі також пов'язані з давнім видобутком породи: поблизу була штольня, де добували сланець, а сам матеріал використовували навіть у будівництві фундаментів та господарських споруд у різні історичні періоди.

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!

Дивіться також Залізний портал у минуле: де побачити той самий рудник, який був місцем зйомок фільму "Червоний"

Як розповідає комітет Саксаганської районної у місті ради, офіційний статус пам'ятки природні скелі отримали рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської області у 1972 році з метою збереження виходів аспідних сланців та слідів давніх гірничих розробок. Охорону території забезпечує ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке відповідає за підтримання об'єкта у належному стані.

На території є альтанка та схема геологічного парку / Колаж 24 Каналу, фото "Інформатора"

Водночас фіксуються проблеми, пов'язані з діяльністю місцевих мешканців – накопичення побутового сміття та випалювання трави, що негативно впливає на природні комплекси. Серед рідкісних рослин, які можуть постраждати: ковила Лессінга, аврінія скельна, костянець північний, ломиніс прямостоячий, проліска дволиста та молодило російське.

Об'єкт потребує обережного відвідування через вузький вхід та умови всередині!

Які ще локації Кривого Рогу варто відвідати туристам?

Чи знали ви про Зимовий сад у Кривому Розі? Це простір з екзотичними рослинами, який став однією з візитівок закладу. Перші насадження для нього почали завозити наприкінці 1979 року, серед них були саджанці тропічних культур, зокрема пальм.

Зараз колекція Зимового саду налічує близько 38 видів рослин, серед яких фінікові та бананові пальми, агави, лаврові дерева, кактуси та інші екзотичні види. Простір і надалі виконує функцію зеленої зони відпочинку та залишається популярним серед відвідувачів, які сприймають його як "мініподорож у тропіки" просто в межах міста.