Палац культури "Саксагань" у Кривому Розі має багату історію, що тісно пов'язана з розвитком міста та його промисловості. Також він має одну незвичайну локацію, як стала популярною у соціальних мережах. Усі цікаві деталі читайте у матеріалі від 24 Каналу.

Як розвивався один із найстаріших палаців культури Кривого Рогу?

Історія палацу сягає початку 20 століття, коли на території рудника імені Дзержинського почав формуватися активний культурний рух, розповідає "Історія Кривого Рогу". У 1920-х роках тут працювали гуртки самодіяльності, а згодом було створено театр робітничої молоді, що стало важливим кроком до появи повноцінного культурного центру.



Післявоєнне фото / фото з фейсбук-сторінки "Криворізька старовина"

Будівництво палацу культури розпочалося у 1931 році, а проєкт споруди був розроблений у стилі конструктивізму. Офіційно заклад відкрили у 1937 році. З часом будівля зазнавала змін і відновлення, зокрема після пошкоджень у роки Другої світової війни, коли її було відбудовано та знову наповнено творчим життям. У післявоєнний період "Саксагань" стала важливим осередком художньої самодіяльності: тут працювали хорові, театральні та мистецькі колективи, які здобували відзнаки на конкурсах.



Сучасний вигляд / фото з фейсбук-сторінки ПК "Саксагань"

У 1957 році заклад отримав перше місце на обласному конкурсі художньої самодіяльності, що підкреслило його культурне значення для регіону. У 1980 році при палаці культури було відкрито Зимовий сад – простір з екзотичними рослинами, який став однією з візитівок закладу.

З кінця 1980-х років будівля кілька разів змінював підпорядкування, а згодом стала комунальною власністю міста та отримала сучасну назву – "Саксагань". Сьогодні заклад продовжує працювати як важливий культурний центр Кривого Рогу, де розвиваються творчі колективи та зберігаються культурні традиції міста.

Що ще відомо про локацію Зимовий сад?

Перші екзотичні рослини сюди завезли ще наприкінці 1979 року. Серед перших "мешканців" саду були саджанці бананових і кокосових пальм, привезені спеціально для створення тропічної атмосфери, розповідає Krivoyrog_ig. Сьогодні колекція значно розширилася і налічує близько 38 видів рослин. Тут можна побачити лаврове дерево, агаву, фінікові та бананові пальми, кактуси та інші екзотичні культури.

Як виглядає локація / інстаграм krivoyrog_ig

Зимовий сад став своєрідною мініподорожжю у тропічні країни, де відвідувачі можуть за кілька хвилин відчути атмосферу літа, різноманіття рослин і аромати свіжої зелені. Попри зміни часу, локація продовжує розвиватися та залишається популярною серед відвідувачів, які приходять сюди, щоб відпочити серед зелені та відчути атмосферу "вічного літа".

Адреса розташування: проспект Героїв-підпільників, 54А, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

