Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Kshvkt.

Дивіться також Цю чарівну локацію у Дніпрі порівнюють з Новою Зеландією

Де в Україні раніше була справжня катівня прямо в центрі міста?

У Кривому Розі за адресою Свято-Миколаївська, 55, зараз розташоване відділення "Нової Пошти", де щодня забирають посилки. Однак не всі знають, що колись у цьому будинку була справжня в'язниця НКВД.

Історія Кривого Рогу: дивитись відео

За свідченнями істориків, слідство в криворізькому відділі НКВД часто супроводжувалося жорстокими методами тиску. Одним із них була так звана "лабораторія" – це приміщення, де ув'язнених утримували стоячи без сну по 15 – 20 діб. Такі умови застосовувалися для вибивання зізнань у сфабрикованих справах.

Ще до Другої світової війни криворізькі чекісти створювали фіктивні "націоналістичні" справи. Зокрема, у 1938 і 1940 роках було звинувачено групу викладачів Криворізького педагогічного інституту та його ректора у причетності до вигаданої "української контрреволюційної організації". Лише у 1956 році стало відомо, якими методами проводилися допити і що ці справи не мали реального підґрунтя.

Парадоксально, але саме в період масових репресій у місті з'являються перші реальні представники українського національного руху. Наприкінці березня 1940 року до Кривого Рогу приїхали студенти зі Львівщини, які намагалися згуртувати навколо себе національно свідомих робітників. Їхню діяльність швидко викрили, а частину учасників заарештували й засудили до найвищої міри покарання. Вони також утримувалися у цій в'язниці.

Вулиця Леніна праворуч будинок номер 48 (Свято-Миколаївська, 55) / фото з спільноти "Криворізька старовина"

Під час німецької окупації ситуація лише ускладнилася. До початку 1942 року українські націоналісти в Кривому Розі певний час діяли майже відкрито, брали участь у роботі міської управи, займалися культурною діяльністю, зокрема перейменуванням вулиць, створенням осередків "Просвіти" та виданням газети. Проте після зміни політики окупаційної влади розпочалися масові репресії.

Дивіться також Найдовше місто Європи розташоване в Україні – його довжина вас здивує

На початку 1942 року більшість активістів було заарештовано. Частина з них загинула у в'язницях або була розстріляна. Серед загиблих є діячі українського підпілля, які перебували у стінах колишньої в'язниці НКВД.

Що цікавого відвідати туристам у Кривому Розі?