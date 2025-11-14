Цікаві деталі? Залишайтесь з нами і ми розкажемо унікальну інформацію про Кривий Ріг від 24 Каналу з посиланням на "Простір Медіа".
Яке місто є найдовшим в Європі?
Кривий Ріг – це найдовше місто Європи, яке тягнеться на 126 кілометрів, немов довга стрічка чи змія на карті України, при ширині всього до 20-ти кілометрів. Через це мешканці північних районів можуть роками не бувати на півдні, а громадський транспорт іноді займає години, щоб подолати відстань всього міста.
Кривий Ріг є найдовшим містом Європи / фото adm.dp.gov.ua
У місті живе понад 646 тисяч людей, що робить його восьмим за населенням містом країни, а за площею другим після Києва. Попри те, що Кривий Ріг не є обласним центром, він має величезне економічне значення: за промисловим виробництвом поступається лише Києву.
Все завдяки Криворізькому залізорудному басейну – це місто фактично виросло вздовж родовищ залізної руди, що й визначило його незвичайну форму. А ще Кривий Ріг відомий яскравими арт-об'єктами просто на вулицях і довгими пішохідними маршрутами вздовж промислових ландшафтів, що робить його справді унікальним.
Які є цікаві факти про Кривий Ріг?
Як пише Dovidka.biz.ua, Кривий Ріг єдине місто України з підземним трамваєм, довжина двох його ліній 18 кілометрів. Доречі, місцеві часто називають його "скаріком".
Вперше місто згадується в 1736 році, як козацький зимівник, а нещодавно знайшли залишки церкви 1761 року, що ставить під сумнів офіційну дату заснування.
Офіційно Кривий Ріг заснували козаки у 1775 році як поштову станцію на тракті з Кременчука до Херсона. У 1859 році тут мешкало лише 3644 людини, а статус міста він отримав після більшовицької революції.
Під час Другої світової війни місто здали без бою, але більшовики встигли евакуювати обладнання та працівників.
Першою вулицею, яка з'явилася в місті і досі є його окрасою, став проспект Поштовий.
Що варто відвідати у Кривому Розі?
Ми вже розповідали про унікальний ботанічний сад Кривого Рогу, який має величезні масштаби, що вразять кожного туриста. Він має понад 647 видів дерев та кущів, а деякі з них входять до Червоної книги України.
Також відкрийте для себе скелі "Орлине гніздо" у Кривому Розі, що вражають своїми чарівними краєвидами. А свою цікаву назву вони отримали завдяки надзвичайній висоті. Вони настільки вражаючих розмірів, що з усіх птахів тільки орли можуть проживати.