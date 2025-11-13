Щоб дізнатись більше цікавих деталей про цю локацію, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку у фейсбуці "Природно-географічне товариство".

Де розташована найнижча точка в Україні та яка її історія?

Куяльницький лиман – солоне озеро на Одещині, біля якого розташована найнижча точка України (– 5 метрів). З 16 століття тут добували сіль. У 1833 році лікар Ераст Андрієвський заснував курорт "Куяльник", відомий лікувальними грязями (пелоїдами) та солоною ропою, близькою до Мертвого моря.

Куяльницький лиман / фото Omore.city

Береги лиману багаті степовою флорою понад 500 видів, 17 занесені до Червоної книги. Фауна включає полозів, лисиць, тхорів і безліч птахів, які зимують тут через незамерзаючу воду.

Яка ситуація з лиманом зараз?

Як пише "Еко.Район", Куяльницький лиман міліє, його солоність зростає, що загрожує лікувальним властивостям грязей і ропи. Прісна вода потрібна для відновлення екосистеми, але ріки, що живлять лиман, майже пересохли або перетворені на ставки.

Морська вода може тимчасово допомогти, але надмірна солоність шкодить біології лиману та ґрунтам навколо: вони ризикують стати соляними пустелями.

Місто технічно ставиться до територій – на місці, де міг би бути канал, влаштовано сміттєзвалище, проводиться забудова. Також біля лиману планувалося прокладення автомагістралі,

– розповідає голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.

Ще до війни планували створити національний природний парк "Куяльницький", щоб захистити лиман, але війна зупинила проєкт, адміністрацію не створено, фінансування немає. Людська діяльність та забруднення продовжуються.

Через війну всі наукові дослідження фактично припинилися. Російські ракетні удари пошкодили деякі об'єкти та населені пункти на берегах лиману, у водойму потрапили ракети, можливо, із горючими речовинами, але підтверджених даних немає.

Яка адреса розташування лиману?

Куяльницький лиман знаходиться за 3 кілометри від Одеської затоки та близько 8 кілометрів від центру Одеси.

