Чтобы узнать больше интересных деталей об этой локации, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу в фейсбуке "Природно-географическое общество".

Смотрите также Куда поехать, чтобы посреди гор покататься на качелях с видами на 360 градусов

Где расположена самая низкая точка в Украине и какова ее история?

Куяльницкий лиман – соленое озеро в Одесской области, возле которого расположена самая низкая точка Украины (– 5 метров). С 16 века здесь добывали соль. У 1833 году врач Эраст Андриевский основал курорт "Куяльник", известный лечебными грязями (пелоидами) и соленой рапой, близкой к Мертвому морю.

Куяльницкий лиман / фото Omore.city

Берега лимана богаты степной флорой более 500 видов, 17 занесены в Красную книгу. Фауна включает полозов, лисиц, хорьков и множество птиц, которые зимуют здесь из-за незамерзающей воды.

Какая ситуация с лиманом сейчас?

Как пишет "Эко.Район", Куяльницкий лиман мелеет, его соленость растет, что угрожает лечебным свойствам грязей и рапы. Пресная вода нужна для восстановления экосистемы, но реки, питающие лиман, почти пересохли или превращены в пруды.

Морская вода может временно помочь, но чрезмерная соленость вредит биологии лимана и почвам вокруг: они рискуют стать соляными пустынями.

Город технически относится к территориям – на месте, где мог бы быть канал, устроена свалка, проводится застройка. Также возле лимана планировалось прокладка автомагистрали,

– рассказывает председатель ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Еще до войны планировали создать национальный природный парк "Куяльницкий", чтобы защитить лиман, но война остановила проект, администрация не создана, финансирования нет. Человеческая деятельность и загрязнение продолжаются.

Смотрите также Здесь до сих пор хранятся кости монахов: какие тайны скрывает Лядовский монастырь над Днестром

В результате все научные исследования фактически прекратились. Российские ракетные удары повредили некоторые объекты и населенные пункты на берегах лимана, в водоем попали ракеты, возможно, с горючими веществами, но подтвержденных данных нет.

Какой адрес расположения лимана?

Куяльницкий лиман находится в 3 километрах от Одесского залива и около 8 километров от центра Одессы.

Какие водоемы Украины стоит посетить?