Речь идет о полонине Залим возле села Татаров. И 24 Канал со ссылкой на polonyna_zalim расскажет о ней подробнее.

Смотрите также Вот 5 самых красивых мест в Карпатах, которые стоит посетить осенью

Перехватывает дыхание, и не только от красоты: почему стоит посетить полонину Залим?

Полонина Залим расположена в самом сердце Горган в Карпатах. А вблизи – такие известные среди любителей горного туризма села как Микуличин и Татаров, а также знаменитое Яремче.

Здесь раскинулось особое горное пастбище, куда специально приезжают люди, чтобы отдохнуть на карпатской природе, а вместе с тем и покататься на особых качелях. Дело в том, что на них перехватывает дух и от адреналина, и от пейзажей.

Ведь зрелище с качели – это карпатская панорама на 360 градусов. Виды открываются на вершины Хомяк, Синяк и Запрутские хребты, изысканно красивые, особенно в осенних цветах.

Как отмечает портал iftourism, полонина Залим – это высокогорная поляна на высоте 975 метров над уровнем моря посреди елового леса и гор. И десятки отзывов путешественников указывают – туда таки стоит попасть.

Упомянутые карпатские качели действительно одни из самых ярких в регионе. Но это далеко не единственная прелесть локации – полонина также известна старой 300-летней елью Валах, которая стала местным символом силы и долговечности.

Особый аттракцион на полонине Залим возле Татарова: смотрите видео polonyna_zalim

А еще с полонины ведут разнообразные экомаршруты к водопадам, как Наринецкий и легендарный Женецкий Гук, и карпатским подвесным мостам, прогулки по которым вызывают особый адреналин. Коротко говоря, здесь множество инстаграмных магнитов, где каждый может сделать эффектное фото.

Вместе с тем полонина Залим еще не насыщена массовым туризмом, даже в сезон. Но это даже плюс для тех, кто ищет тишины, неспешного отдыха и возможности побыть наедине с природой.

Добраться туда удобнее всего от Яремче или Татарова. Это легко сделать самостоятельно, а можно и с организованной экскурсией, которые предлагают многочисленные туристические агентства Прикарпатья.

Какие еще красивые туристические места в Карпатах стоит посетить каждому?