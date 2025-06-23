В 2024 году Ворохта вошла в 55 лучших туристических сел мира по версии Всемирной организации туризма при ООН. Что интересного можно увидеть в поселке – рассказывает 24 Канал.

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Как Ворохта стала туристическим поселком

В 1930-х годах в поселке возвели несколько пансионатов для состоятельных туристов, а уже в 1957-м – открыли горнолыжную школу. Впоследствии в Ворохте открыли первый профессиональный трамплин на территории Польши. Здесь даже проводили чемпионат по прыжкам.

Вообще по своей истории Ворохта – это зимний курорт, потому что здесь есть трамплины, здесь когда-то был биатлонный стадион. Сюда приезжали отдыхать, ездить на лыжах с половины Европы. Сейчас, к сожалению, у нас нет инфраструктуры,

– говорит председатель общины,

– рассказал глава поселка в 2024 году.

90% бюджета Ворохтянской общины – это деньги, которые поступают благодаря туризму. Почти все местные предприниматели касаются этой сферы, поэтому несколько лет назад местные чиновники создали туристический совет. Местный бизнес начал активнее платить налоги в бюджет, а местные власти направляет их на развитие общества.

За несколько лет в Ворохте разработали бренд поселка и выиграли несколько международных грантов. Все эта деятельность в комплексе помогла получить место в рейтинге лучших туристических сел мира. Заявку общины отобрали из более 260 участников из более чем 60 стран мира.

Какие места посетить в Ворохте

Со времен Австро-Венгрии в Ворохте осталось четыре железнодорожные мосты-виадуки:

виадук неподалеку от учебно-спортивной базы "Авангард" (длина – 130 метров, самая большая арка – 23 метра);

мост через реку Прут (длина – 200 метров, основная арка – 30 метров). Самый большой мост Ворохтянской поселковой общины и один из крупнейших в Европе в то время;

мост через ручей Параджин длиной 185 метров;

мост у въезда в село Вороненка общей длиной в 170 метров.



Мост-виадук в Ворохте / Фото "Википедия"

Справка. Виадук – транспортное сооружение мостового типа на высоких опорах, сооружена из камня, железобетона или металла через глубокий овраг или ущелье.

Своеобразной визитной карточкой Ворохты является церковь Рождества Пресвятой Богородицы – памятник гуцульской деревянной архитектуры 1615 года. Именно эту святыню называют по-настоящему гуцульской, потому что она целостно деревянная и совершенная по форме и архитектурными пропорциями.



Церковь Рождества Пресвятой Богородицы / Фото "Википедия"

Во время строительства церкви не использовали ни одного гвоздя, а фундаментом служит каменная основа. Внутри сохранились настенные росписи 19 века. В колокольне действует небольшой музей.