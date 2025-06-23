У 2024 році Ворохта ввійшла до 55 найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої організації туризму при ООН. Що цікавого можна побачити у селищі – розповідає 24 Канал.

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Як Ворохта стала туристичним селищем

У 1930-х роках в селищі звели кілька пансіонатів для заможних туристів, а вже у 1957-му – відкрили гірськолижну школу. Згодом у Ворохті відкрили перший професійний трамплін на теренах Польщі. Тут навіть проводили чемпіонат зі стрибків.

Взагалі за своєю історією Ворохта – це зимовий курорт, тому що тут є трампліни, тут колись був біатлонний стадіон. Сюди приїжджали відпочивати, їздити на лижах з половини Європи. Зараз, на жаль, у нас немає інфраструктури,

– каже голова громади,

– розповів селищний голова у 2024 році.

90% бюджету Ворохтянської громади – це гроші, які надходять завдяки туризму. Майже всі місцеві підприємці дотичні до цієї сфери, тому кілька років тому місцеві чиновники створили туристичну раду. Місцевий бізнес почав активніше сплачувати податки в бюджет, а місцева влада спрямовувує їх на розвиток громади.

За кілька років у Ворохті розробили бренд селища та виграли кілька міжнародних грантів. Усі ця діяльність в комплексі допомогла здобути місце в рейтингу найкращих туристичних сіл світу. Заявку громади відібрали з-понад 260 учасників із понад 60 країн світу.

Які місця відвідати у Ворохті

З часів Австро-Угорщини у Ворохті залишилося чотири залізничні мости-віадуки:

віадук неподалік від навчально-спортивної бази "Авангард" (довжина – 130 метрів, найбільша арка – 23 метри);

міст через річку Прут (довжина – 200 метрів, основна арка – 30 метрів). Найбільший міст Ворохтянської селищної громади і один з найбільших у Європі на той час;

міст через струмок Параджин завдовжки 185 метрів;

міст біля в'їзду до села Вороненка загальною довжиною у 170 метрів.



Міст-віадук у Ворохті / Фото "Вікіпедія"

Довідка. Віадук – транспортна споруда мостового типу на високих опорах, споруджена з каменю, залізобетону або металу через глибокий яр або ущелину.

Своєрідною візитівкою Ворохти є церква Різдва Пресвятої Богородиці – пам'ятка гуцульської дерев'яної архітектури 1615 року. Саме цю святиню називають по-справжньому гуцульською, бо вона цілісно дерев'яна та досконала за формою та архітектурними пропорціями.



Церква Різдва Пресвятої Богородиці / Фото "Вікіпедія"

Під час будівництва церкви не використали жодного цвяха, а фундаментом слугує кам'яна основа. Всередині збереглися настінні розписи 19 століття. У дзвіниці діє невеличкий музей.