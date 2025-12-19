Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Ukrainian_travels.
Де в Україні розташований один з найдовших кам'яних мостів Європи?
Віадук у Ворохті – це один із найдовших кам'яних мостів в Європі та справжня гордість Гуцульщини. Старі австрійські віадуки з кам'яними арками-опорами були зведені наприкінці 19 століття під час будівництва залізниці з Франківська до Рахова.
Віадук у Ворохті / інстаграм ukrainian_travels
Його довжина сягає 130 метрів, а найбільша арка має ширину 65 метрів, зазначається в публікації сторінки Ukrainian People Magazine. Міст був споруджений для того, щоб прокласти транскарпатську залізничну магістраль, що мала з'єднати Чорне та Адріатичне моря через Карпати, а також стати частиною австрійської транспортної мережі до Відня.
Ця залізнична гілка була частиною грандіозного проєкту австрійського уряду: Карпатської магістралі, яка мала з'єднати Відень з Одесою через гірські райони Гуцульщини. Хоча проєкт повністю реалізувати не вдалося, він залишив по собі діючу залізницю з довгими тунелями та унікальними арковими мостами, що перекинулися через яри та річки.
У долині річки Прут було споруджено дев'ять таких віадук, чотири з яких розташовані у Ворохті. Всі вони збереглися до сьогодні, а по двох із них досі курсують поїзди, нагадуючи про велич і майстерність австрійських інженерів кінця 19 століття.
- Адреса розташування: вулиця Данила Галицького, 23, Ворохта, Івано-Франківська область, 78595.
