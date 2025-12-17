Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Krivoyrog_ig.

Які таємниці приховує Кривий Ріг?

Кривий Ріг має цікаву історію забудови, про яку багато хто навіть не здогадується. Як, наприклад, Вулиця Кобилянського колись розташовувалася на місці старого цвинтаря при Вознесенській церкві, що датується 19 століттям. Нині від нього залишилася лише одна могила – Петюні.

Історія Кривого Рогу / інстаграм krivoy_ig

Вулиця Вокзальна в одному дворі ховає сліди старого цвинтаря солдатів Вермахту. Під час земляних робіт у 1950-х роках там були знайдені кістки та останки похованих. Проспект Центральний колись займав територію єврейського кладовища. Кажуть, саме тут був похований перший голова міської ради Аркадій Якович Уманський.

На вулиці Чкалова розташована школа номер 1. У 1930-х роках тут зробили перенесення старого цвинтаря 19 століття, проте позначення могил не переносили, і вони залишилися під навчальним закладом.

Як пише "Історія Кривого Рогу", перші єврейські землеробські колонії в Російській імперії виникли на території сучасної Софіївської громади Криворізького району, зокрема Кам'янка, Інгулець, Новожитомир, Ізлучисте, Новоподільськ і Новоковно, на початку 19 століття.



Пам'ятка на єврейському кладовищі Новоподільської сільськогосподарської колонії / фото "Історія Кривого Рогу"

У 1920 році радянська влада створила єврейські національні райони, переселяючи сюди євреїв з інших регіонів для колгоспів. У районі їх налічувалося близько 30, з відповідними цвинтарями. Більшість кладовищ зникли: пам'ятні знаки часто лише позначають їх місце.

Причина зникнення – радянська влада не піклувалася про старі кладовища, багато з них забудовані парками або будівлями. У Кривому Розі надгробки використовували як будівельний матеріал, а в Умані старовинне єврейське кладовище віком 400 – 500 років замінили 16-поверхівками.

