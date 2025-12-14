Це палац Кітельмана, або ще часто кажуть – Кімельмана чи навіть Тімельмана. 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про нього докладніше.

Дивіться також Три небанальні локації Тернопільщини, про які ви могли не чути

Чим цікавий замок‑вілла Кітельмана на Тернопільщині?

Цей маєток розташований у селі Личківці неподалік Гусятина в Тернопільській області. Його часто називають замком через силует із башточками, гостроверхий дах і парк. Утім, за типологією це радше панська вілла початку ХХ століття, стилізована під романтичну неоготику.​​

Палац збудував місцевий поміщик Кімельман (або Кітельман чи Тімельман) як вишукану садибу з елементами неоготики й бароко. Тут стрільчасті вікна, фігурні фронтони, рустований цоколь, ліпний декор, дерев'яні балкони та високий черепичний дах, який частково зберігся з часу зведення.

Будівлю часто знімають як "розкішний закинутий замок біля Тернополя", і у соцмережах вона стала вірусною локацією як найромантичніші руїни регіону. А поруч ще й збереглися залишки старішого замку, костел XVIII століття та столітня липа, що дозволяє перетворити візит у "закинуту естетику" на повноцінну історичну прогулянку.

Ось який вигляд має закинутий палац Кітельмана біля Тернополя: дивіться відео bilka.89

У радянський час у палаці зробили лікарню, потім будівля кілька десятиліть стояла в напівруїні, хоча загальний об'єм і декор дивом уціліли. Ситуація змінилася, коли маєток викупив місцевий мешканець – онук жінки, що колись там працювала.

Нові власники перекрили дах, розчистили інтер'єри та погоджують реставраційні роботи. Є плани перетворити садибу на готель та осередок зеленого туризму.​

Сьогодні територія огороджена, але ворота часто лишають відчиненими, тож туристи заходять зробити фото з дороги. Тільки варто поводитися тут обережно й не нищити елементи декору, бо будівля досі потребує фахової реставрації.

Як зазначає funtime, дістатися до локації нескладно. До села їдуть автобусом із Тернополя, просто з автовокзалу. Палац стоїть одразу на в’їзді у село якраз зі сторони Тернополя, праворуч від дороги – його шпилястий дах добре помітний.

Ось замок Кітельмана трохи з іншого ракурсу: дивіться відео testovgroup

Які ще замки Тернопільської області варто побачити кожному?