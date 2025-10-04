І вона розташована всього за 40 хвилин їзди від обласного центру. 24 Канал із посиланням на castlesua розповість про нього докладніше.

Як опинитися у палаці Вишневецьких на Тернопільщині, де оживає історія?

Вишнівецький (так його називають через розташування у селі Вишнівець) або Вишневецький (від роду князів Вишневецьких) палац має багате минуле. Власне, він є колишньою резиденцією знаменитої княжої та магнатської родини, що залишила величезний слід в історії України.

Палац побудований у XVII столітті та відбиває класичний архітектурний стиль того часу – з масивними стінами, витонченими балконами й мальовничим парком. Геть недарма цей комплекс у народі називали "українським Версалем" – там відчувається ренесансно-бароковий розмах і статус.

Інтер'єр палацу прикрашений розкішними фресками, старовинними меблями та картинами, що створюють атмосферу епохи й величі. Адже палац неодноразово відновлювали – особливо після руйнувань у війнах XIX та XX століть.

Нині це популярна туристична локація, де проводять екскурсії, культурні заходи та фотосесії. Територія палацу з навколишнім парком і ставком створює спокійний куточок, в якому легко забутись і насолодитися красою середньовічної архітектури.

Як зазначає портал karpaty.info, у Вишнівці також варто відвідати монастир кармелітів 1640 року – там збереглися монастирські келії, в яких зараз гуртожиток. А ще церкву Вознесіння Господнього, закладену 1530 року – кажуть, там відбулися заручини чи шлюб Лжедмирія та Марини Мнішек.

