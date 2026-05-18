Путешественник Вадим Гринько на платформе тредс поделился подборкой локаций возле Львова, которые, по его мнению, заслуживают значительно большего внимания туристов. В нашей статье мы расскажем полезную информацию о некоторых из них.

Какие локации возле Львова достойны внимания туристов?

Тустань

Это уникальный памятник природы, архитектуры и археологии национального значения, расположен вблизи села Урыч во Львовской области, рассказывает "Украина Инкогнита". На этом скальном комплексе в 9 – 13 веках существовал деревянный город-крепость, который выполнял оборонительные и хозяйственные функции. Крепость была возведена на трех группах скал и неоднократно разрушалась во время пожаров, однако каждый раз отстраивалась.

Тустань / фото klio.eterna

По данным ученых, она пережила по меньшей мере пять строительных периодов, во время которых менялись ее размеры, высота и конструкция. Особенностью Тустани является более 4000 зафиксированных в скалах пазов и врубов, которые позволяют ученым с высокой точностью реконструировать вид деревянной застройки. Благодаря этим находкам удалось воссоздать, что высота оборонительных стен могла достигать 13 – 15 метров, а общая высота застройки около 25 метров.

Археологические исследования также показали, что территория крепости со временем изменилась: современная поверхность стала ниже на 2 – 3 метра из-за накопления культурного слоя. Вблизи ворот были обнаружены остатки сторожевых и хозяйственных сооружений, в частности костер и полуземлянку. С 1984 года Тустань имеет статус комплексного памятника природы, а с 1994 года функционирует как Государственный историко-культурный заповедник.

Недавно в Тустани завершили расширение смотровых площадок на территории скального комплекса. Теперь посетителям открыли доступ к новым объектам, среди которых цистерна для хранения воды и интерьер пещеры со следами древних инструментов. Обновленные площадки позволяют лучше видеть структуру крепости и понимать ее застройку.

Смотровая площадка в Рыбнике

Смотровая площадка в селе Рыбник Сходницкой громады расположена среди живописных горных пейзажей и открывает панорамные виды на каньоны и вершины окружающих гор, рассказывают в Сходницкой Территориальной громаде. С этого места также хорошо видно самый длинный подвесной мост Львовской области через реку Стрый.

Смотровая площадка в Рыбнике / фото Сходницкой Территориальной общины

Локация стала популярной среди туристов как место для отдыха на природе, спокойных прогулок, медитации и созерцания горных ландшафтов. Благодаря открытому пространству и пейзажам она привлекает посетителей, которые ищут тишину и восстановление. Площадку считают одним из заметных туристических объектов Сходницкой общины, который позволяет совместить отдых с близостью к природе и горной среде.

Сходница

Это курорт национального значения во Львовской области, расположен недалеко от Трускавца, который известен как одно из популярных направлений для отдыха и оздоровления в Карпатах, рассказывает "Карпатиум". Первые письменные упоминания о поселке датируются 14 веком, когда он входил в состав Галицко-Волынского княжества, а официальный статус бальнеологического курорта Сходница получила в 1976 году.

Сходница / фото "Карпатиум"

Сегодня здесь действует развитая инфраструктура с отелями, бюветами, лечебными учреждениями, тренажерными и конференц-залами, а также зонами отдыха, что обеспечивает комфортные условия для туристов.

Обязательно читайте нашу первую часть, где мы также рассказывали, что интересного можно увидеть туристу возле Львова и какие локации стоит добавить в маршрут путешествия. В продолжении подборки путешественник Вадим Гринько предлагает обратить внимание на еще несколько атмосферных мест Львовщины, которые часто остаются без внимания туристов, но имеют уникальную историю и пейзажи.

Среди них: село Подкамень с Доминиканским монастырем и скалой Чертов камень, один из старейших замков региона Олесский замок, а также Золочев с его историческим замком и старинной архитектурой.