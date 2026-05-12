В государственном историко-культурном заповеднике "Тустань" 9 мая 2026 года завершили модернизацию и расширение смотровых площадок на территории скального массива. Для этого в западной и северной частях детинца установили новые деревянные помосты, рассказывает Львовский областной совет.

В Тустани расширили смотровые площадки для туристов: что об этом известно?

Благодаря обновлению туристы смогут увидеть ранее малозаметные элементы фортификации. В частности, речь идет о цистерне для хранения воды, аутентичные пазы и врубы от деревянных конструкций в западной части скал, а также интерьер пещеры с каменной лавой и следами инструментов на стенах.



Новые смотровые площадки в Тустани / фото Львовского областного совета

Расширение помостов помогает не просто осматривать памятник, а читать его: видеть логику застройки и взаимодействие человека со скалой. Именно через такие детали Тустань начинает говорить на языке аутентичных следов прошлого. Кроме того, такие деревянные настилы – это не просто средство музеефикации, но и средство сохранения памятника,

– отмечают в заповеднике.

Также в Тустани отмечают, что новые настилы монтируются без вмешательства в скальную основу и помогают защитить памятник от туристической нагрузки.

Какие еще новости известны о заповеднике "Тустань"?

Администрация государственного историко-культурного заповедника "Тустань" при поддержке Министерства культуры Украины недавно инициировала внесение памятника в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. В заповеднике отмечают, что в ответ на вызовы полномасштабной войны команда подготовила и подала номинационное досье, чтобы предоставить Тустани дополнительные международные гарантии сохранения и защиты.

Заповедник "Тустань" / фото из фейсбука "Тустань"

Внесение памятника в список будет означать международное признание его культурной ценности, дополнительные гарантии защиты во время вооруженного конфликта, усиленное внимание и мониторинг со стороны международного сообщества, а также возможность применения международно-правовых механизмов охраны.

Кроме этого, в заповеднике отмечают, что такой статус откроет перспективу привлечения дополнительной поддержки для сохранения памятника. Сейчас досье готовят к представлению на международное рассмотрение. После технического анализа в ЮНЕСКО и обработки материалов вопрос вынесут на решение Межправительственного комитета.

Международное сотрудничество и статус остаются одним из приоритетов деятельности команды Тустани, ведь именно так мы усиливаем ее защиту сегодня и открываем ее значение миру для будущих поколений,

– отмечают в заповеднике.

В случае положительного решения Тустань станет частью глобальной системы защиты культурного наследия в условиях войны.

Вам также стоит узнать о заповеднике "Расточье" на Львовщине, который был создан 5 октября 1984 года на базе государственного заказника "Страдчанский лес" и заповедного урочища "Королева гора". Площадь заповедника составляет 2084,5 гектаров.

Он славится богатой флорой и фауной. Леса занимают 92 процента территории, преобладают сосново-буковые и сосново-дубово-буковые массивы, остальные – луга, болота и прибрежная растительность. Здесь также растут редкие растения, занесены в Красную книгу Украины.