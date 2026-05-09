В Каменце-Подольском есть неожиданные локации и форматы отдыха, о которых знают далеко не все. Подробнее о них рассказала пользовательница тиктока @annet_bulka.

Чем небанальным заняться в Каменце-Подольском?

Посещение впечатляющей оборонительной крепости 14 века можно совместить с другими активностями. Например, мало кто знает о том, что в Каменце-Подольском можно отправиться в сплав на байдарках по реке Смотрич. Река течет прямо под стенами старой крепости, а потому во время плавания можно увидеть старинные малоизвестные памятники, которые скрыты от людей. Кроме того, здесь открываются невероятные виды на каньон.

Смотрицкий каньон – уникальное геолого-морфологическое чудо, созданное природой. Только представьте себе: природа чеканила его веками. Реке Смотрич сотни, а то и тысячи лет,

– рассказал изданию "Шпальта" краевед Игорь Касияник.

А те, что хочу более экстремальных впечатлений, могут заказать экскурсию на БРДМ – огромной бронированной разведывательно-дозорной машине, которая и по горам ходит, и по реке плывет. Машина катает туристов по самым интересным локациям города и заезжает прямо в реку. После культурной прогулки это именно то, что надо.

На территории крепости работает гончарная мастерская, в которой проводят мастер-классы. Это прекрасная возможность атмосферно провести время и привезти домой сувенир, сделанный собственными руками.

Туристы также могут послушать красивое звучание органа в Кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла. Правда, только во время мессы. Кстати, этот костел является конечной точкой пути Camino Podolico – официального Пути святого Иакова в Украине.

На вкусный ужин автор видео советует отправиться в ресторан "Бона", где готовят блюда подольской кухни.

В то же время на Ровенщине путешественников удивит не только Таракановский флот. Здесь туристам советуют увидеть Дубенский замок, Надслучанскую Швейцарию (ландшафтный парк вдоль реки Случь) и знаменитый Тоннель любви.