А еще оба возникли не благодаря природе, а как раз из-за промышленности, и они соленые – вроде Мертвого моря. Со ссылкой на frankivsk.name рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Куда поехать, чтобы посреди гор покататься на качелях с видами на 360 градусов

Калушское море – существует: как бывший карьер превратился в одно из чудес Прикарпатья?

Домбровское озеро в Калуше на Ивано-Франковщине – это бывший карьер, превратившийся в море. Вот как все произошло: с 1967 по 2003 год здесь было место добычи калиево-магниевых солей, а когда добычу остановили, остановились и помповые станции, поэтому подземные источники и река Сивка начали заполнять котлован.

С 2008 года уровень воды повышается на 1 – 4 метра ежегодно. И до сих пор Домбровское озеро приобрело площадь в около сотни гектаров, это при длине в 1770 метров, ширине в 260 – 450 метров и глубине до 85 метров.

Окрашенная в голубовато-бирюзовые оттенки вода карьера похожа на иллюстрацию к сказке. За это и немалые размеры озеро и получило свое народное название – Калушское море. С высоты птичьего полета оно таки напоминает морской залив среди горного ландшафта.

Добавим, ежегодно объем воды увеличивается на 2 миллиона кубометров, так что озеро продолжает расти. Но не все здесь идеально – Домбровский карьер является активной экологической проблемой, потому что как раз тот самый рост уровня воды угрожает прилегающей инфраструктуре.

Купаться в Калушском море официально не рекомендуют. Просто вода слишком насыщена минеральными солями и тяжелыми металлами. Карьер можно только осмотреть с береговой зоны и смотровых точек.

Домбровский карьер можно осмотреть, но купаться там нельзя: смотрите видео Svit_Za_Ochi

В Калуше есть соленое озеро, где можно лежать на воде, как в Мертвом море: где оно расположено?

Но совсем рядом, в нескольких километрах, есть другая очень похожая локация, и там купаться вполне даже можно (точнее говоря, этого не запрещают). Интересно, что и ее в социальных сетях местные часто называют Калушским морем – или Мертвым морем Прикарпатья. Речь идет о Сенивском соленом озере.

В 1990-х годах этот водоем промышленность использовала для сброса соляных рассолов, но теперь здесь – популярный пляж. Глубина озера достигает 18 метров, а вода из-за насыщенности сероводородом не содержит высших живых организмов.

Высокая концентрация соли позволяет держаться на поверхности без усилий – так же как в Мертвом море. Да, вода имеет желтоватый оттенок, и дно мутное, но это не останавливает туристов. Им важно лишь знать, как отмечали на kalush.informator.ua, что погружение в Сенивское озеро не стоит по продолжительности превышать 20 минут.

Важно знать. Еще в 2022 году представительница Госпродпотребслужбы Ирина Нитух, как пишут на vikna.if.ua, отмечала, что Сенивское озеро не находится на учете как место для отдыха. Поэтому плавать там или нет – частное решение каждого, но следует учитывать, что постоянный контроль качества воды государственные структуры здесь не проводят.

Вот почему Сенивское соленое озеро в Калуше привлекает туристов: смотрите видео moikarpaty

Добавим, что Калуш лежит всего в 50 километрах от Ивано-Франковска. И по дороге к Сенивскому озеру есть указатели, что подтверждает туристическое развитие этой локации.

Какие еще интересные природные туристические магниты Ивано-Франковской области стоит увидеть?

Венгерские скалы в Верховинском районе. Это вертикальные каменные массивы высотой до 44 метров, что внезапно выныривают из елового леса посреди долины. Их называют местом силы и одним из самых живописных мегалитических комплексов Карпат.

Водопад Девичьи слезы в Яремче на реке Жонка. Он невысокий, всего 1,7 метра, но обладает репутацией священного места. Рядом, за каких-то 150 – 200 метров вверх по течению, есть парный водопад Мужские слезы, и туристы охотно посещают вместе эту двойку.