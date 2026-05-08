Львов становится финальной точкой нового паломнического маршрута Camino Ruteno, который сейчас активно формируют на территории исторической Галичины. Новый путь призван объединить древние княжеские города и интегрировать Украину в одну из самых известных европейских паломнических сетей путь святого Иакова. Об этом сообщила Львовский городской совет.

Что такое маршрут Camino Ruteno и куда он ведет?

Camino Ruteno – это паломнический маршрут длиной около 355 километров, который будет проходить через исторические города и населенные пункты, в частности Чертков, Галич, Звенигород и завершаться во Львове. Его планируют интегрировать в международную систему пути святого Иакова – одного из самых известных паломнических маршрутов в мире, ведущего в испанский город Сантьяго-де-Компостела, где, по традиции, похоронен апостол Иаков.

На основе чего создают новый паломнический путь?

Основой маршрута является историческая дорога Via Regia – одна из древнейших транспортных артерий Европы. В средневековье ею пользовались купцы, дипломаты и паломники, которые путешествовали между Востоком и Западом. Археологические находки также подтверждают участие украинских земель в паломнической традиции.

Создание нового пути на территории Львовской области было рассмотрено на заседании экспертной комиссии по вопросам сети путей активного туризма на территории Львовской области в ЛОВА, рассказывается в фейсбуке Департамента спорта, молодежи и туризма Львовской ОГА. Ученые заповедника имели возможность приобщиться к разработке этого маршрута: Нам приятно, что Звенигород является важным узлом предложенного маршрута. Ведь именно здесь археологи обнаружили раковины пилигрима – уникальные находки 12 – 13 веков, которые являются единственными подобными артефактами на территории современной Украины. Они свидетельствуют о том, что жители княжеского Звенигорода преодолевали дальние паломнические маршруты и доходили до Сантьяго-де-Компостела в Испании.

Маршрут Camino Ruteno / фото Департамента спорта, молодежи и туризма Львовской ОГА

Как будет выглядеть маршрут для паломников?

Проект Camino Ruteno разрабатывают по принципам исторических путей. Он будет проходить через населенные пункты, где есть храмы и места для гостеприимства, а также предусматривать регулярные точки отдыха. В частности, планируется, что каждые 20 – 30 километров, то есть примерно дневная дистанция для пешего путешественника, будут обустроены места для ночлега и отдыха.

Какая инфраструктура появится вдоль маршрута?

На ключевых точках маршрута планируют создать инфраструктуру для паломников: зоны отдыха, места для ночлега, а также пункты, где путешественники смогут получать отметки в специальном "паспорте паломника".

Почему это важно для Львова?

Для Львова участие в проекте Camino Ruteno – это не только развитие туризма, но и интеграция в общее европейское культурное пространство. Город становится конечной точкой большого исторического маршрута, объединяющего различные страны, культуры и традиции.

Также стало известно, что 8 мая 2026 года путь Camino Ruteno, финальной точкой которого является Львов, официально приобщили к Европейской федерации путей святого Иакова. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

Решение приняли в Италии, на Генеральной ассамблее Camino. Поздравляю всех, кто работал над этим маршрутом,

– пишет в своем посте Андрей Садовый.

Кроме этого, реализация проекта открывает новые возможности для развития локального туризма, популяризации культурного наследия и сотрудничества общин вдоль всего маршрута.

Раз мы уже вспомнили о маршруте Camino Ruteno, вам также будет интересно узнать, как украинская блогерша прошла путь Камино-де-Сантьяго. Общая продолжительность путешествия составила 12 дней. Камино-де-Сантьяго, или Путь Святого Иакова – это сеть древних паломнических маршрутов по всей Европе, ведущих к собору Сантьяго-де-Компостела в Галиции, Испания.

Для ночевки девушка выбирала комфортное жилье, в основном бронируя отдельные комнаты или деля их с другими путешественниками. За 11 ночей она потратила около 300 евро. Замечено, что если выбирать только кровать в пилигримских альберге, расходы на проживание можно сократить почти вдвое.