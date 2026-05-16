На тикток-странице @odessa_life_24.7 рассказали о трех локациях в Одессе, которые стоит посетить туристам, чтобы интересно провести время.

Читайте также Поспешите, пока не отцвели: где расположена Волынская Голландия, которая утопает в тюльпанах

Какие небанальные места увидеть в Одессе?

Пляж Лагуна – небольшой тихий пляж между скал. Весной здесь очень спокойно и красиво. Можно часами сидеть и рассматривать море. Или же сделать красивые фото, на которых рядом не будет других людей.

Буфет на Малом Фонтане – здесь можно выпить кофе и перекусить вкусным десертом с невероятным видом на море. Однако есть один нюанс – обычно здесь очень много людей и сложно поймать свободный столик.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Заметим, что Малый Фонтан – это приморская курортная местность Одессы и одно из самых живописных мест на побережье. Именно в этом месте скалы и обрывы над морем имеют самый причудливый вид. По данным в Википедии, такое название эта территория получила благодаря источникам минеральных вод, которые пробивались сквозь землю и были очень важными для поселений в 18 веке, когда не было водопровода.



Вот так можно выпить кофе в Буфете на Малом Фонтане в Одессе / Фото Daria Kuchynska

Лунапарк в Аркадии – место, где каждый может снова почувствовать себя ребенком. Сейчас здесь открыты не все аттракционы, но и этого достаточно для новых впечатлений после прогулки по городу и набережной.

Автор видео советует много гулять по Одессе и смотреть по сторонам, ведь именно так можно случайно найти интересный дворик или невероятный вид.

Небанальные локации в Одессе: смотрите видео

А какие локации Одессы являются обязательными для посещения?

О небанальных местах мы уже говорили, но стоит назвать и те, которые должен увидеть каждый турист, который приехал в Одессу. Как пишет Visit Ukraine, к этому списку относятся:

Приморский бульвар. Найти его просто, ведь именно на этот бульвар ведут все улицы исторической части города,

улица Дерибасовская,

Одесский оперный театр, который является одним из самых красивых во всей Европе,

Пассаж,

Музей коньячного дела Шустова,

одесские дворики.

Дерибасовская улица в Одессе / Фото Depositphotos

Что еще интересного стоит знать об Одессе?

Ранее мы рассказывали интересную историю одесского пляжа Ланжерон. Выяснилось, что этот пляж является самым старым в городе, а еще 200 лет назад он был доступен только аристократам, которые проводить здесь балы и званые ужины.

Название пляж получил от своего первого владельца – француза графа Луи Александра Андро де Ланжерона, который имел здесь роскошную дачу. Именно он перед смертью передал пляж городу и обязал сделать его доступным для всех людей. Поэтому прогуливаясь сейчас здесь можно представлять, каким величественным было это место сотни лет назад.