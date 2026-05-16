На тикток-странице @odessa_life_24.7 рассказали о трех локациях в Одессе, которые стоит посетить туристам, чтобы интересно провести время.
Какие небанальные места увидеть в Одессе?
Пляж Лагуна – небольшой тихий пляж между скал. Весной здесь очень спокойно и красиво. Можно часами сидеть и рассматривать море. Или же сделать красивые фото, на которых рядом не будет других людей.
Буфет на Малом Фонтане – здесь можно выпить кофе и перекусить вкусным десертом с невероятным видом на море. Однако есть один нюанс – обычно здесь очень много людей и сложно поймать свободный столик.
Заметим, что Малый Фонтан – это приморская курортная местность Одессы и одно из самых живописных мест на побережье. Именно в этом месте скалы и обрывы над морем имеют самый причудливый вид. По данным в Википедии, такое название эта территория получила благодаря источникам минеральных вод, которые пробивались сквозь землю и были очень важными для поселений в 18 веке, когда не было водопровода.
Вот так можно выпить кофе в Буфете на Малом Фонтане в Одессе / Фото Daria Kuchynska
Лунапарк в Аркадии – место, где каждый может снова почувствовать себя ребенком. Сейчас здесь открыты не все аттракционы, но и этого достаточно для новых впечатлений после прогулки по городу и набережной.
Автор видео советует много гулять по Одессе и смотреть по сторонам, ведь именно так можно случайно найти интересный дворик или невероятный вид.
А какие локации Одессы являются обязательными для посещения?
О небанальных местах мы уже говорили, но стоит назвать и те, которые должен увидеть каждый турист, который приехал в Одессу. Как пишет Visit Ukraine, к этому списку относятся:
- Приморский бульвар. Найти его просто, ведь именно на этот бульвар ведут все улицы исторической части города,
- улица Дерибасовская,
- Одесский оперный театр, который является одним из самых красивых во всей Европе,
- Пассаж,
- Музей коньячного дела Шустова,
- одесские дворики.
Дерибасовская улица в Одессе / Фото Depositphotos
Что еще интересного стоит знать об Одессе?
Ранее мы рассказывали интересную историю одесского пляжа Ланжерон. Выяснилось, что этот пляж является самым старым в городе, а еще 200 лет назад он был доступен только аристократам, которые проводить здесь балы и званые ужины.
Название пляж получил от своего первого владельца – француза графа Луи Александра Андро де Ланжерона, который имел здесь роскошную дачу. Именно он перед смертью передал пляж городу и обязал сделать его доступным для всех людей. Поэтому прогуливаясь сейчас здесь можно представлять, каким величественным было это место сотни лет назад.