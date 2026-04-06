Ольга Полякова – украинская певица, актриса, блогер и телеведущая, родилась в Виннице, рассказывает Forbes. Она ведет активные соцсети, где имеет миллионную аудиторию: более 2,9 миллиона подписчиков в инстаграме и 1,1 миллиона в тик токе. Артистка популярна благодаря ярким выступлениям, хитам и харизматичной манере ведения шоу.

Что интересного увидеть туристу в Виннице?

Светомузыкальный фонтан Roshen – визитная карточка Винницы и один из крупнейших плавучих фонтанов в Европе, расположен на реке Южный Буг вблизи острова Кемпа, рассказывает "Карпатиум". Фонтан работает обычно с апреля – мая по октябрь, а лучше всего приходить заранее, чтобы занять удобные места на набережной Roshen.

Национальный музей-усадьба Николая Ивановича Пирогова – обязательный пункт для всех, кто интересуется историей медицины и жизнью выдающихся личностей. Николай Иванович Пирогов – гениальный хирург, анатом, основатель военно-полевой хирургии, провел последние годы своей жизни в живописной усадьбе "Вишня".

Здесь можно посетить дом, где он жил и работал: аптека-музей с уникальными интерьерами и экспонатами, а также церковь-некрополь, где покоится забальзамированное тело Николая Ивановича Пирогова – уникальный случай в мировой науке.

Винницкие стены – историко-архитектурный комплекс, сохранивший остатки некогда мощных оборонительных сооружений города, включая стены и башни иезуитского и доминиканского монастырей 17 века. Прогуливаясь здесь, легко представить, как столетие назад город мужественно держал оборону. Место полное истории и легенд.

Водонапорная башня (Каланча)) – краснокирпичная башня, построена в начале 20 века, давно стала символом Винницы. Когда-то она обеспечивала город водой, сегодня здесь расположен Музей памяти воинов Винницкой области, погибших в Афганистане, а со смотровой площадки открывается великолепная панорама центральной части города.



Какие есть локации для прогулки?

Центральный городской парк имени Николая Леонтовича предлагает зеленый оазис с аттракционами, фонтанами, планетарием, спортивными площадками и уютными аллеями для прогулок. Улица Соборная является главной пешеходной артерией с историческими зданиями, магазинами, кафе и ресторанами. А на набережной Roshen можно насладиться современной прогулочной зоной с лучшими видами на знаменитый фонтан.

