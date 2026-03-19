Лина Костенко – одна из самых известных украинских поэтесс, родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области в семье учителей, рассказывает Освіта.ua. Она получила широкую известность благодаря своей глубокой, правдивой поэзии, поднимающей темы истории, свободы и человеческого достоинства, и стала одной из самых влиятельных фигур украинской литературы.

Что интересного увидеть туристу в городе Ржищев Киевской области?

"Днепр, старенький дебаркадер, львино-желтые берега..." – именно этими строками выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко вспоминает Ржищев. Он расположен на живописном правом берегу Днепра примерно в 80 километрах от Киева, считается одним из уютных мест для отдыха.

Именно величественная река придает городу особый характер и атмосферу спокойствия. Стоит начать именно с смотровой площадки, куда ведет аллея старых лип. В теплое время здесь царит аромат цветов и гул пчел, а осенью место превращается в настоящее золотое царство с панорамными видами Днепра, островов и Спасо-Преображенского храма, который когда-то украшал затопленное село.

Затопленный храм / фото Big Kyiv

Далее стоит отправиться к воде на катере или лодке, чтобы увидеть Иван-гору, рассказывает Big Kyiv, где когда-то существовало древнерусское городище, уничтоженное монголами в 1240 году. Не менее интересной является Лысая гора на соседнем острове – бывший языческий центр, а сегодня – это место для отдыха, откуда открываются захватывающие панорамы и есть небольшой пляж.

Лысая гора / фото Википедии

В центре Ржищева стоит посетить Трипольский сквер, где можно узнать больше об одной из древнейших культур на территории Украины – трипольской. Среди других достопримечательностей Троицкая церковь 19 века и музей изобразительного искусства, где представлены работы местного художника Ивана Задорожного.

Троицкая церковь / фото Википедии

