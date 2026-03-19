Ліна Костенко – одна з найвідоміших українських поетес, народилася 19 березня 1930 року у місті Ржищів на Київщині у родині вчителів, розповідає Освіта.ua. Вона здобула широку популярність завдяки своїй глибокій, правдивій поезії, що порушує теми історії, свободи та людської гідності, і стала однією з найвпливовіших постатей української літератури.

Що цікавого побачити туристу у місті Ржищів на Київщині?

"Дніпро, старенький дебаркадер, левино-жовті береги…" – саме цими рядками видатна українська поетеса Ліна Костенко згадує Ржищів. Він розташований на мальовничому правому березі Дніпра приблизно за 80 кілометрів від Києва, вважається одним із затишних місць для відпочинку.

Саме велична річка надає місту особливого характеру та атмосфери спокою. Варто розпочати саме з оглядового майданчика, куди веде алея старих лип. У теплу пору тут панує аромат квітів і гул бджіл, а восени місце перетворюється на справжнє золоте царство з панорамними краєвидами Дніпра, островів та Спасо-Преображенського храму, який колись прикрашав затоплене село.

Затоплений храм / фото Big Kyiv

Далі варто вирушити до води на катері або човні, щоб побачити Іван-гору, розповідає Big Kyiv, де колись існувало давньоруське городище, знищене монголами у 1240 році. Не менш цікавою є Лиса гора на сусідньому острові – колишній язичницький центр, а сьогодні – це місце для відпочинку, звідки відкриваються захопливі панорами та є невеликий пляж.

Лиса гора / фото Вікіпедії

У центрі Ржищева варто завітати до Трипільського скверу, де можна дізнатися більше про одну з найдавніших культур на території України – трипільську. Серед інших пам'яток Троїцька церква 19 століття та музей образотворчого мистецтва, де представлені роботи місцевого художника Івана Задорожнього.

Троїцька церква / фото Вікіпедії

