Это геологическое явление, которое остается почти неизвестным широкой общественности, является единственным действующим вулканом на территории нашей страны. Что известно об этом чуде природы рассказывает 24 Канал со ссылкой на karpaty.info.

Как и когда появился этот вулкан в Украине?

Извержение вулкана Старуня произошло в 1977 году после сильного землетрясения в румынских Карпатах, в частности, в горах Вранча, и стало выдающимся геологическим событием. Извержение характеризовалось внезапным выбросом газа, глины и нефти на месте бывших нефтяных и озокеритных шахт.

Это явление привело к образованию 8 постоянных кратеров, а также нескольких десятков временных, которые периодически демонстрируют эффект "дыхания", характеризующийся бульканьем, шипением и выбросами грязи.



Вулкан Старуня / Фото chelana

Несмотря на свои скромные размеры, самое большое жерло вулкана Старуня имеет диаметр около 30 сантиметров. Однако во время активных фаз выбросы могут достигать высоты от 2 до 3 метров.

Чем уникален вулкан?

Старунский вулкан примечателен тем, что является единственным действующим вулканом такого типа в Украине, а также самым маленьким грязевым вулканом Европы, признанным геологическим памятником национального значения. Интересно, что его активность чувствительна к сейсмическим событиям, реагируя даже на отдаленные землетрясения, происходящие за сотни и тысячи километров.

Кроме геологического значения, вулкан известен тем, что добывает лечебные грязи и минерализованную воду, которые в течение многих лет используются в лечебных целях.

Местные жители называют его "барометром подземелья", поскольку считается, что его активность сигнализирует о приближении погодных изменений.



Вулкан Старуня расположен в Ивано-Франковской области / Фото Википедия

Местные также верили, что вулкан в Старуне – это "двери в ад", через которые земля "выдыхает" свою силу. Другие говорили, что грязь из кратера имеет магическую способность забирать болезни. Поэтому неудивительно, что даже сейчас некоторые туристы набирают "грязь" из вулкана для домашних процедур.

Можно ли его посетить?

Вулкан Старуня, расположен всего в 25 километрах от Ивано-Франковска, является геологическим памятником национального значения. К нему легко добраться, что делает его идеальным местом для короткого уикенда, замечает Karpatium.

Кроме вулкана, Старуня может похвастаться еще одной достопримечательностью: открытием в 1907 году сохранившихся останков мамонта и носорога в озокерите. Эта уникальная находка укрепляет репутацию местности как настоящего музея естественной истории под открытым небом.

Вход на территорию свободный, но стоит быть осторожным – кратеры маленькие, но активные.

Смельчаки иногда пробуют "грязные маски", но врачи советуют делать это с осторожностью.

Лучше всего ехать в теплый сезон, потому что дорога после дождя может стать непроходимой.

