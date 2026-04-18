Ужгород – це не тільки алея сакур, замок та річка Уж. До всього цього тут ще є красивий кар'єр, на березі якого можна зробити атмосферний пікнік, а влітку – охолодитися у воді. Про Радванський кар'єр (інша його назва – Старий кар'єр) розповідає Fun Time.

Читайте також Свідок 8 століть: де у Львові можна почути один із найстаріших збережених дзвонів України

Що відомо про Радванський кар'єр в Ужгороді?

Вулканічна висота, у якій сьогодні є кар'єр, утворилася ще 7 мільйонів років тому, коли формувалися сучасні гірські хребти. Колись тут добували матеріали для будівництва доріг та залізничних насипів. Є легенда, що кар'єр заповнився водою всього за добу. Під час робіт працівники нібито дісталися до водоносного горизонту, потужностей для викачування води було недостатньо і вся техніка дуже швидко опинилася під водою.

Сьогодні на місці колишнього індустріального об'єкта виникла справжня міська оаза. Хоч офіційно у кар'єрі купатися не дозволено, і тут іноді знаходять потопельників, та це не зупиняє місцевих. Дуже чиста бірюзова вода так і манить людей у спекотні дні. Довкола водойми є обриви для стрибків у воду, мальовнича природа і техногенний пейзаж.

Де розташований Радванський кар'єр: карта

Зверніть увагу! Як пише Суспільне, на території Радванського кар'єру планують облаштувати парк. Міська рада вже затвердила детальний план змін території. Тут створять місця для відпочинку і, можливо, встановлять басейни.

Що туристи розповідають про Радванський кар'єр?

У Google користувачі залишили багато позитивних відгуків про Радванський кар'єр. Вони писали, що це красиве та атмосферне місце, а у воді приємно купатися.

"Є і глибокі, і неглибокі місця – кожен знайде щось для себе. Природа навколо захоплює! Єдиний мінус – дорога туди. Якщо йдеш вперше, можна трохи заблудитись, бо дорога до кар'єру – це колія та ліс".

"Особливо приємно вразило те, що вода не тільки прозора, а й надзвичайно чиста, що не часто зустрінеш у популярних місцях для купання. Атмосфера там спокійна, затишна, ідеальна для того, щоб втекти від міського шуму".

Радванський кар'єр влітку / Фото Суспільне Закарпаття

Які ще цікаві локації побачити в Україні?