Українські тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько дослідили Дніпропетровську область і поділилися з 24 Каналом найцікавішими локаціями, які бачили у регіоні.

Що побачити у Дніпропетровській області?

1. Вільногірський кар'єр, місто Вільногірськ

За словами Олі Манько, своїм білосніжним піском цей кар'єр нагадує Мальдіви.

Ми йшли-йшли, і кінця-краю не було. Враження, що це нескінченна білосніжна пустеля. Пісочок ніжнісінький, вода прозора – ну що ще треба? Дуже красиво! Щоправда, купатися там варто обережно, адже це промисловий карʼєр, який після закриття заповнився підземними водами,

– розповіла блогерка.

Дно кар'єру нерівне, можуть бути гострі брили чи залишки техніки. Тому офіційно облаштованого пляжу тут немає.



Відпочивальники на Вільногірському кар'єрі / Фото "Агов"

2. Дача архітектора, селище Дніпровське

Це справжній замок просто у селі. Здається, що будівлю сюди перенесли з казки. Краси цьому місцю додає краєвид – поруч протікає річка Дніпро, яка за масштабом нагадує Чорне море. До слова, з дачою архітектора пов'язана дуже щемлива історія.

Колись у Дніпровському дуже здібний архітектор, інженер Микола Хляпатура. Він був настільки талановитий, що міг би зробити собі успішну кар'єру в столиці, але чоловік так сильно кохав свою дружину, яка працювала на місцевому комбінаті, що не захотів нікуди переїжджати. Лишився в селі і пішов працювати на той же комбінат, де зрештою і пропрацював усе життя.

Коли йому виділили землю біля Дніпра, вирішив збудувати замок і, нарешті, проявити свої творчі пориви. Він створював цей будинок 20 років, але так і не встиг добудувати все заплановане.

Вхід на дачу архітектора вільний, але за бажанням можна залишити донат за QR-кодом на вході.



Дача архітектора / Фото Суспільне

3. Ферма "Зелений гай"

У 2019 році "Зелений гай" відкрився як ферма, сироварня, місце для відпочинку, реабілітації людей та тварин. Більше тисячі врятованих тварин з окупованих територій мали тут тимчасовий прихисток. Близько 500 – залишилися на постійне проживання.

На фермі панує дуже тепла атмосфера, яка дійсно сприяє відновленню і фізичному, і моральному. Особливо дружелюбні тут вівці – до них можна прямо в загін зайти.

Як зазначено на інстаграм-сторінці @sirovarnia_zeleniy_gai, відвідування ферми можливе лише за попереднім записом. Локація відкрита з четверга по неділю з 10:00 по 16:00.

4. "Равлик-парк", село Сурсько-Михайлівка

Ферму відкрили 5 років тому, і сьогодні тут проводять екскурсії, де можна дізнатися все про нелегке слимаче життя. Равликів готують з різними соусами, а відвідувачам пропонують дегустації цього делікатесу. Макс Узол радить замовити асортимент і наголошує, що відвідати ферму можна лише за попереднім записом.

5. Козацька церква в Самарі

Це єдиний в Україні збережений дерев'яний дев'ятибанний храм, який, до того ж, входить до 100 найкращих дерев'яних споруд світу.

Ви читали "Собор" Олеся Гончара? Це його головний герой: саме про Троїцький собор і загрозу його знищення йдеться в романі. Місце з особливою енергетикою і дуже кінематографічне,

– розповіла Оля Манько.



Свято-Троїцький собор / Фото Andy Travel

6. Балка Сажівка, неподалік села Старі Кодаки

Балка Сажівка – це неймовірно красивий яр довжиною близько 2 кілометри і з перепадом висоти до 40 метрів. Вперше про балку згадували ще у літописах 13 століття. За переказами, тут добували сажу для виготовлення пороху – звідси і назва Сажівка.

Тревел-богерів ця місцина підкорила своїми краєвидами, масштабом та спокоєм.

Як пише "Дніпровська порадниця", балка Сажівка має довгу історію – колись тут був монастир, Кодацька фортеця, яка стала одним із ключових укріплень Запорізької Січі, потім на цьому місті будували промислові підприємства тощо. Досі у балці Сажівці можна побачити руїни з минулих століть.



Унікальний яр на Дніпропетровщині / Фото Макса Узола та Ольги Манько

