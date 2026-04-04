Мукачево – це і про повільні прогулянки з інспекцією класних кафе і магазинчиків, і про можливість гасати околицями в пошуках мальовничих руїн. Тут, на диво, багато сакур і дуже гостинні люди. А ще можна побачити місцеву екзотику – як роми випасають коней просто в центрі.

Як доїхати до Мукачева

Більшість поїздів у західному напрямку ідуть через Мукачево. Це Київ – Ужгород, Київ – Чоп, Київ – Відень, Київ – Будапешт, Київ – Солотвино і Київ – Хуст. Також можна дістатися прямими потягами з Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Полтави.

Чому варто відвідати Мукачево:

сакур більше, ніж в Ужгороді (від 3 до 9 тисяч);

замок більший і цікавіший, ніж в Ужгороді;

з міста видно гори;

є аквапарк, куди їдуть з усього Закарпаття;

менший попит на житло.

Краєвиди Мукачева / Фото Ірини Чеботнікової

Де шукати сакури в Мукачеві та коли вони квітнуть

Першим рожевим квітом цьогоріч традиційно вкрилася знаменита "шалена" сакура на вулиці Успенській – ще 12 березня. Кожного року вона цвіте найпершою і не в сезон. 31 березня розквітли сакури на вулиці Івана Маргітича.

Початок масового цвітіння сакур у 2026 році прогнозують на 5 квітня, а пік – на 10 квітня. Найстаріші сакури на Закарпатті – саме в Мукачеві, на вулиці Олега Куцина. Найдовші сакурові алеї на Закарпатті теж тут – 1321 метр на вулиці Ужгородській і 1371 метр на Пряшівській.

Екскурсовод Макс Адаменко створив онлайн-карту сакур Мукачева.

Що подивитися в Мукачеві

Звісно, замок Паланок! До нього веде довга вулиця Ілони Зріні – ця мужня княгиня майже три роки обороняла замок від австрійського війська. Цікаво, що свого часу Паланок не зміг узяти сам хан Батий.

На щастя, туристу брати замок не потрібно. Ба більше, до його вершини легко буде піднятись навіть у спеку, а все завдяки каскаду терас. Утім, на жаль, оглядовий майданчик закритий через війну, проте є інша розвага – чудовий мультфільм про історію замку.

Завершіть відвідини в атмосферній "Пивниці Ракоці", скуштуйте торт "Мукачево", спробуйте старовинні страви при свічках, вина й унікальну 40-градусну палінку Birok.

До слова! Посмакувати винами радимо і в агросадибі "Кельтський двір під Ловачкою" та в Chateau Pauk.

Набережна в Мукачеві не така пишна, як в Ужгороді. У 1998 році на Закарпатті сталася повінь. Відтоді річку Латорицю обмежили бетонними блоками.

Приємним бонусом є гори, які видно з набережної. Пройдіться двома парками вздовж Латориці, доки не втомитесь, а потім відпочиньте в "Кав'ярні-молочарні". Чи перейдіть міст, щоб дійти до найближчої гори.

Туристичний магніт Мукачева – кондитерська BONDARENKO, аналог ужгородського Valentin & Valentina Shtefanyo.

Варті уваги і ратуша, палац князів Ракоці (Білий дім), каплиця святого Йосипа XIV століття при костелі святого Мартина, історичні дуфорти (провулки) Мукачева, дім-музей Альберта Ерделі, дегустаційний зал "Медовий дім".

І трохи неочікувана порада: якщо приїхали у будень, сходіть в Учнівський дендрологічний парк на вулиці Літуна.

Замок Паланок / Фото Ірини Чеботнікової

Скільки коштує вхід в аквапарк "Карпатія" у 2026 році та що подивитися поруч з Мукачевим

Найдешевші квитки у найбільший аквапарк Заходу України "Карпатія" у 2026 році коштують 650 гривень на 2 години в будень і 750 гривень у вихідний (на весь день 850 і 1050 відповідно). Поруч є готель.

Цікавинки неподалік Мукачева – замок Сент-Міклош (Чинадіївський), палац Шенборнів із парком санаторію "Карпати", "Косметична кухня Закарпаття", чайна плантація Жорнина, дендропарк "Березинка" із шафранами, термальні джерела Косино.



Мукачево досить мальовниче – і тут роми випасають коней серед міста / Фото Ірини Чеботнікової

Де зупинитися в Мукачеві

Місто хоч і маленьке, та може запропонувати і дешеві номери в готелі "Тональ" просто на вокзалі, і розкішні "Фердинанд", Villa Boutique, WineGarden, "Велюр". Хорошими варіантами на середній бюджет є "Зірка" (вона ж Star), "Злата Прага", "Болеро", "Емілія", Capri.

Порада. Якщо ви хочете більше відвідати околиці міста чи потім поїхати в Ужгород, варто оселитися біля автовокзалу. Якщо ж не будете виїздити з міста – обирайте житло у центрі. Якщо приїхали виключно в "Карпатію" – до вашої уваги багато варіантів біля аквапарку.

Де поїсти в Мукачеві

Обов'язковий до відвідування ресторан національної кухні "Бограч" або його конкурент "Порядний ґазда". На пиво добре сходити в Barry Barr's Irish Pub&Bar, до речі, там є і ланч за 300 гривень.

Посидіти дорого, з коктейлем і видом на гори – це в ресторан Daily. Просто поїсти без витребеньок – спускаєтесь на перший поверх ТРЦ "Щодня".

Класні недорогі обіди в Мукачево – у "ШвидкоШеф" і Small Lunch. Також хороші місця "Крафтові пельмені та вареники", піцерія "Колізей" біля вокзалу та PLATFORMA ("Ланч тайм").

Снідати – в NelemCoffee, B&B espresso bar, кав'ярні "Молоко". Чудова випічка в "Першій пекарні".



Бограч в однойменному ресторані / Фото Ірини Чеботнікової

Які сувеніри і продукти привезти з Мукачева

Комплексно скупитися можна в торговому центрі біля замку, але в різних продавців ціни різняться. Наш вибір – натуральна косметика, прикраси, подушки з ялівцем, мелена бузина до кави, вино, "карпатські солодощі" (подушечки з натуральним соком ягід на меду, інша назва – парварда).

Багато сувенірів у магазині Panna Cotta – це, зокрема, леквар (повидло без цукру) та закарпатський пряник.

Не оминіть увагою ще один спеціалітет Закарпаття – баночки ерош пішта та тюбики гуляшкрем чіпош, тобто соуси на основі паприки. "Анна" з них найменш гостра.

Крамниця "Шпайз" і сирна кав’ярня "Мілкі Вей" продають крафтові продукти. У "Домі меду" варто придбати косметику на основі меду та спреї для лікування носа і горла.

Коньяк "Тиса" продають як у фірмових магазинах, так і в мережі магазинів "Алма". Нарешті, з Мукачева можна привезти собі одяг або купальник, їх тут продають з великими знижками. Або чудовий шалик чи капелюх з магазину Kepi.

Мукачево – хороший варіант для поїздки на декілька днів

У Мукачеві можна довго гуляти, шукаючи бронзових гусаків і мініскульптурки, натрапляючи на старовинні вивіски, милуючись затишними невисокими будинками, купуючи дрібниці в Латоричному дворі чи на площі Кирила та Мефодія. Або піти в новіші квартали, щоб дізнатися, чому вони звуться Пентагон і Чикаго. Хороший варіант, щоб сповільнитися на кілька днів і не думати ні про що.