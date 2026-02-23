Мукачево – це затишне закарпатське місто, яке розташоване на рівнинному плато, над яким підноситься самотня гора вулканічного походження, розповідає "Карпатіум". Саме там, високо над містом, вже багато віків височіє фортеця, що бачила війни, облоги й зміни епох, але й досі пильно стежить за Мукачевом з висоти пташиного польоту – і це замок Паланок.

Чому туристам варто відвідати Мукачівський замок Паланок?

Вражаюча історія

Фортеця існувала ще в 11 столітті та витримала численні облоги: від половців до монголів і австрійських військ. Замок був столицею князів Ракоці та важливим політичним центром регіону.

Як виглядає замок Паланок: дивитись відео

Унікальна архітектура з трьох рівнів

Паланок складається з нижнього, середнього та верхнього замків, розташованих каскадом на вулканічній горі. Загальна площа комплексу близько 14 000 метрів квадратних, що робить його однією з найбільших фортець України.

Цікаво знати: замок Паланок внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 21 лютого 2026 року, повідомляє Міністерство культури України. А це забезпечує його посилений державний захист і створює додаткові можливості для збереження цієї історичної пам'ятки.

Замок Паланок / фото "Срібний Водограй"

Неймовірні краєвиди на Мукачево

Замок височіє на горі заввишки 68 метрів, тому з бастіонів відкривається панорамний вид на місто та долину річки Латориця.

Легенди та містичні історії

З фортецею пов'язані десятки легенд: від історії про чорта і замковий колодязь до моторошного "коридору смерті", де ворогів знищували гарячою смолою.

Цікаві історичні факти

У замку навіть зберігалася корона угорських королів. Також там проходили дипломатичні переговори з посланцями Богдана Хмельницького, а пізніше фортеця навіть слугувала політичною в'язницею.

