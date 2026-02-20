Чи знали ви, що в Україні також існує власний паломницький маршрут, який часто порівнюють із відомим іспанським шляхом Каміно-де-Сантьяго? Про нього розповіла одна українська блогерка Theshramko у своєму відео в інстаграмі.

Де в Україні розташований шлях Каміно-де-Сантьяго?

Йдеться про Каміно Поділля – туристично-паломницький маршрут довжиною понад 250 кілометрів, що простягається від Вінниці до Кам'янця-Подільського. Подолати його можна як пішки, так і на велосипеді.

Про шлях Каміно Поділля / інстаграм kr_gramm

Маршрут добре продуманий для мандрівників: приблизно кожні 20 – 30 кілометрів передбачені місця для ночівлі, харчування та можливість отримати відмітки у паспорті пілігрима. Важливо, що Каміно Поділля офіційно включено до Європейської федерації шляху святого Якова як повноцінну частину мережі Каміно де Сантьяго.

Цей шлях дозволяє відкрити маловідомі куточки України, адже він проходить через села та міста, які рідко потрапляють у туристичні маршрути. Подорож поєднує фізичне навантаження з внутрішнім випробуванням витривалості, адже під час мандрівки можуть виникати різні виклики та несподівані ситуації.

Поки що маршрут залишається маловідомим серед широкої аудиторії, однак має великий потенціал для розвитку туризму в Україні. Є підстави вважати, що з часом він стане значно популярнішим і розвиватиметься так само активно, як іспанський Каміно де Сантьяго.

Які поради варто знати?

Передусім не варто перевантажувати себе надмірними дистанціями. Оптимальним вважається проходження 18 – 21 кілометра на день для пішохідних туристів і до 40 – 50 кілометрів для велосипедистів, розповідається на Camino Podolico. Якщо сили закінчуються, а до місця ночівлі ще далеко, можна скористатися громадським транспортом – це нормальна практика і не впливає на цінність подорожі.

Краєвиди під час шляху / фото Camino Podolico

Особливу увагу слід приділити взуттю та одягу. Найкраще підійдуть трекінгові кросівки для ґрунтових доріг, а також сандалі для асфальтованих ділянок. Водночас важливо пам'ятати, що сандалі потрібно носити лише зі шкарпетками, щоб уникнути мозолів і травм. Під час маршруту варто робити короткі зупинки тривалістю 10 – 15 хвилин приблизно щогодини.

Значну частину щоденної дистанції краще проходити вранці, а решту після обіднього відпочинку. У літній період рекомендують стартувати рано, близько 6:00, рухатися до 11:00, потім робити перерву через спеку і продовжувати шлях у другій половині дня до вечора.

Коли можна пройти цей шлях у 2026 році?

Початок сезону починається 1 квітня 2026 року. Більше детальної інформації можете дізнатись на офіційному сайті.

