Подільські Товтри – це унікальне природне утворення з неповторними ландшафтами, яке не має аналогів у світі. Цей витягнутий гірський масив складається з невисоких гряд з численними відгалуженнями, вкритих лісами, степами та часом відкритими вапняковими породами, розповідається на "Національному природному пару Подільські Товтри".
Чим особливі Подільскі Товтри?
Протяжність перевищує 200 кілометрів: починається від селища Підкамінь на Львівщині та простягається ланцюжками горбів через Тернопільську й Хмельницьку області до Молдови. Щоб подолати шлях пішки, довелося б зробити понад 300 000 кроків, і навіть, якщо рахувати по 20 000 кроків на день, треба близько 15 днів, щоб пройти весь маршрут.
Як виглядають Подільські Товтри: дивитись відео
Цей природний об'єкт настільки унікальний, що дослідники з усього світу прагнуть розгадати його таємниці. Перші дослідження Товтр почалися ще в 1886 році. У 1996 році на території Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів Хмельницької області був створений Національний природний парк "Подільські Товтри". Це найбільший природний парк України за площею (261 316 гектари) та один із найбільших в Європі.
Тут налічується 2977 видів, форм та сортів рослин, а фауна представлена приблизно 366 видами хребетних тварин. Багато з них занесені до Міжнародної Червоної книги, Європейського червоного списку, Червоної книги України та інших природоохоронних документів.
Особливу цінність становлять природні лісові масиви: дубово-грабові, грабово-дубово-ясеневі, кленово-ясеневі ліси та бучини. Частина парку охоплює долину Дністра з лівими притоками, де річки глибоко врізаються у вапнякові гірські товщі, утворюючи каньйоноподібні схили та звивисті меандри.
Подільскі Товтри / фото Shambala
Як туди доїхати?
Дорога до Подільських Товтр залежить від міста відправлення, зазначає Ternopil Live. Із Києва найзручніше їхати поїздом до Кам'янця-Подільського, а звідти автобусом за 30 – 40 хвилин до Бакоти чи Сатанова. Зі Львова можна дістатися автобусом до Хмельницького (близько 4 годин), а далі електричкою.
З Одеси дорога триватиме 8 – 10 годин через Вінницю, але нічний експрес робить поїздку комфортнішою. Із Харкова поїздом через Полтаву (приблизно 10 годин), із Дніпра – поїзд до Хмельницького, потім авто.
Враховуйте сезон: навесні можливі слизькі дороги через дощі, взимку знадобляться ланцюги на колеса, а влітку через наплив туристів квитки краще бронювати заздалегідь.
Що цікавого побачити на Хмельниччині?
Вам точно варто дізнатись про українську Атлантиду на Хмельниччині. Мова йде про знамените затоплене село Бакота – це 1590 гектарів Бакотської затоки на Дністрі з кам'янистими берегами та теплим м'яким мікрокліматом.
Також дізнайтесь про неймовірно гарний палац на Хмельниччині. Над проєктуванням маєтку працював знаменитий архітектор Якуб Кубицький. Що стосується ліпнини, то над нею чаклував італієць Жан Батист Цагяно.