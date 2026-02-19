Подільські Товтри – це унікальне природне утворення з неповторними ландшафтами, яке не має аналогів у світі. Цей витягнутий гірський масив складається з невисоких гряд з численними відгалуженнями, вкритих лісами, степами та часом відкритими вапняковими породами, розповідається на "Національному природному пару Подільські Товтри".

Дивіться також Ні, це не Гімалаї: де розташовані найдовші гори у світі

Чим особливі Подільскі Товтри?

Протяжність перевищує 200 кілометрів: починається від селища Підкамінь на Львівщині та простягається ланцюжками горбів через Тернопільську й Хмельницьку області до Молдови. Щоб подолати шлях пішки, довелося б зробити понад 300 000 кроків, і навіть, якщо рахувати по 20 000 кроків на день, треба близько 15 днів, щоб пройти весь маршрут.

Як виглядають Подільські Товтри: дивитись відео

Цей природний об'єкт настільки унікальний, що дослідники з усього світу прагнуть розгадати його таємниці. Перші дослідження Товтр почалися ще в 1886 році. У 1996 році на території Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів Хмельницької області був створений Національний природний парк "Подільські Товтри". Це найбільший природний парк України за площею (261 316 гектари) та один із найбільших в Європі.

Тут налічується 2977 видів, форм та сортів рослин, а фауна представлена приблизно 366 видами хребетних тварин. Багато з них занесені до Міжнародної Червоної книги, Європейського червоного списку, Червоної книги України та інших природоохоронних документів.

Особливу цінність становлять природні лісові масиви: дубово-грабові, грабово-дубово-ясеневі, кленово-ясеневі ліси та бучини. Частина парку охоплює долину Дністра з лівими притоками, де річки глибоко врізаються у вапнякові гірські товщі, утворюючи каньйоноподібні схили та звивисті меандри.

Дивіться також Де розташована найдовша набережна в Європі – аж у понад 20 кілометрів

Подільскі Товтри / фото Shambala

Як туди доїхати?

Дорога до Подільських Товтр залежить від міста відправлення, зазначає Ternopil Live. Із Києва найзручніше їхати поїздом до Кам'янця-Подільського, а звідти автобусом за 30 – 40 хвилин до Бакоти чи Сатанова. Зі Львова можна дістатися автобусом до Хмельницького (близько 4 годин), а далі електричкою.

З Одеси дорога триватиме 8 – 10 годин через Вінницю, але нічний експрес робить поїздку комфортнішою. Із Харкова поїздом через Полтаву (приблизно 10 годин), із Дніпра – поїзд до Хмельницького, потім авто.

Враховуйте сезон: навесні можливі слизькі дороги через дощі, взимку знадобляться ланцюги на колеса, а влітку через наплив туристів квитки краще бронювати заздалегідь.

Що цікавого побачити на Хмельниччині?