Дніпро – місто з найдовшою набережною Європи: на скільки кілометрів вона простягається?

Дніпровська набережна є не лише найдовшою в Європі, а й, мабуть, найкрасивішою в Україні.​ Щодо точної її довжини дані є різні.

За офіційними джерелами міської бібліотеки та департаменту культури, про що мовиться на порталі dnipro.libr.dp.ua, її протяжність становить понад 23 кілометри. Інші джерела вказують близько 30 кілометрів.

Хай там як, вона залишається найдовшою в Європі суцільною набережною.​ При цьому її умовно поділяють на три частини, складені з трьох окремих магістралей:​ це Заводська набережна, Січеславська та набережна Перемоги.

Туристи для прогулянок найчастіше обирають центральну частину – Січеславську набережну. Але місцеві не оминають і дві інші частини.​

Що цікаво знати про історію набережної у Дніпрі? Її збудували у 1950-х роках, далі вдосконалювали та змінювали, аж поки вона не стала однією з головних візитівок міста.

У середині 2000-х років набережну повністю реконструювали. Сьогодні це улюблене місце для прогулянок місцевих жителів та гостей міста. Тут розташовані багато пам'ятників, скульптур, кафе та ресторанів.​

Особливо популярним місцем для відпочинку є Фестивальний причал, де проводять різноманітні міські заходи. Набережна класно поєднує природну красу Дніпра з міською інфраструктурою, створюючи комфортний простір.

Набережна тягнеться вздовж правого берега річки Дніпро, пропонуючи відвідувачам мальовничі краєвиди. Нині вона є невіддільною частиною міського ландшафту та важливим туристичним об'єктом.

