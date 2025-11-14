Залишайтесь з нами та читайте цікаві деталі про локацію від 24 Каналу з посиланням на сторінку у фейсбуці "Рідне місто Дніпро".
Чим особливий Токівський водоспад на Дніпропетровщині?
Токівський (Шолоховський) водоспад – це один із найгарніших природних куточків України, розташований у Дніпропетровській області біля села Токівське. Водоспад лежить на річці Кам'янка, притосі Базавлука, на території Українського кристалічного щита.
Саме тут давні рожеві граніти, яким понад 2 мільярди років, піднялися на поверхню. Вода прорізала тверді породи, утворивши каскади заввишки приблизно 6 метрів і завдовжки більш як 30 метрів. Кам'яні "гребені" створюють ефектні перепади, що надають водоспаду особливого вигляду.
Як виглядає Токівський водоспад: дивитись відео
У козацькі часи річка Кам'янка була природним захистом і шляхом для запорожців, які нерідко зупинялися біля цих порогів. Попри інтерес до видобутку корисних копалин у радянський період, водоспад зберіг свою первозданність.
Сьогодні Токівський водоспад – це популярна екотуристична локація. Тут облаштовують маршрути та дбають про збереження природи. Мандрівників приваблюють мальовничі краєвиди, можливість відпочити, зробити фото чи освіжитися у воді.
Чому варто відвідати Токівський водоспад?
- надзвичайно давні гранітні породи;
- краса різнорівневих каскадів;
- тиша та затишок далеко від міської метушні.
Також, більшість відгуків лише позитивні:
Здається, наче ти не в Україні і наче це все намальовано. Вода, каміння, пагорби просто зачаровують,
– коментує Maria Shwarden.
- Адреса розташування: селі Шолохове, Нікопольського району Дніпропетровської області.
