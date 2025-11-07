Мовиться про каньйон у Богуславі на річці Рось. І 24 Канал із посиланням на kyivschina24 розповість про нього докладніше.

Чому саме у листопаді варто споглядати каньйон у Богуславі?

Цей мальовничий каньйон розташований на річці Рось неподалік міста Богуслав і має унікальне поєднання красоти граніту та водяних каскадів. А осіння природа додає особливого настрою для відвідувачів цієї пори.

Протяжність каньйону – близько 1,5 кілометра, а скелі сягають висоти до 12 метрів. У листопаді він набуває особливого шарму – різноколірне листя контрастує з сірими кам'яними оголеннями, створюючи неповторний пейзаж, який варто фіксувати на фото.

Як зазначає урядовий портал kyivregiontours.gov.ua, Богуславське гранітне оголення, що входить до складу Регіонального ландшафтного парку "Богуславль" – це острів із хаотично розкиданих валунів між двома рукавами річки Рось. Вік цих каменів, як вважають учені, сягає 2 мільярдів років.

Це місце приваблює не тільки любителів природи, але й туристів, які шукають активного відпочинку. У каньйоні можна прогулятися вздовж річки, насолодитися свіжим повітрям і гармонією довкілля.

Природне диво Київщини – каньйон у Богуславі: дивіться відео olga_matyukh

Загалом, це популярне місце для сімейних і спортивних походів, фототурів і навіть риболовлі. Тут завжди можна комфортно провести кілька днів на природі.

У листопаді погода у Богуславі зазвичай прохолодна, проте барви осені, спів птахів і тиша лісу створюють унікальну атмосферу. Тож у цей час можна сміливо відкривати нові маршрути та насолоджуватись неймовірною красою каньйону.

А які ще природні туристичні магніти Київської області варто відвідати?