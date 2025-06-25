Це озеро через колір води так і назвали Блакитним. Воно розташоване за 25 кілометрів від Києва, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Цю водойму на Вінниччині називають українським Байкалом та "блакитною лагуною"

Де шукати Блакитне озеро на Київщині

Водойма розташована в селі Горенка, на південній околиці Пуща-Водицького лісу, тому природа тут справді неймовірна.

Блакитне озеро на карті:

Озеро має площу близько 15 гектарів, а утворилося воно на місці кар'єру, де ще кілька десятиліть тому видобували глину. Середня глибина озера становить десь 10 – 12 метрів.

До озера часто їздять на риболовлю, покупатися та позасмагати. Тут є платний пляж під назвою "Лазурний" з чистим пісковим узбережжям, а також плавним заходом у воду. Тут можна орендувати лежаки та альтанку.



Альтанка на пляжі "Лазурний" / Фото "Телеграф"

Для відпочивальнків також облаштували роздягальні та санвузли. Біля входу на пляж є безплатна стоянка.

Також є варіант відпочинку в безплатних "диких" місцях. За відгуками багатьох відпочивальників, вони нічим не гірші, бо вхід у воду майже всюди піщаний. Тому тут буває навіть більше людей, ніж на платному пляжі.



"Дикий" пляж / Фото "Телеграф"

Найкраще добиратися до озера авто від Києва. Наприклад, від станції метро "Нивки" їхати всього 20 – 25 хвилин трасою Е-373. Звідти ж курсує автобус № 719 до села Горенка. Однак до саомої водойми потрібно буде йти ще приблизно 30 хвилин.