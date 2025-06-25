Это озеро из-за цвета воды так и назвали Голубым. Оно расположено в 25 километрах от Киева, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Этот водоем в Винницкой области называют украинским Байкалом и "голубой лагуной"

Где искать Голубое озеро в Киевской области

Водоем расположен в селе Горенка, на южной окраине Пуща-Водицкого леса, поэтому природа здесь действительно невероятная.

Голубое озеро на карте:

Озеро имеет площадь около 15 гектаров, а образовалось оно на месте карьера, где еще несколько десятилетий назад добывали глину. Средняя глубина озера составляет где-то 10 – 12 метров.

К озеру часто ездят на рыбалку, искупаться и позагорать. Здесь есть платный пляж под названием "Лазурный" с чистым песчаным побережьем, а также плавным заходом в воду. Здесь можно арендовать лежаки и беседку.



Беседка на пляже "Лазурный" / Фото "Телеграф"

Для отдыхающих также обустроили раздевалки и санузлы. У входа на пляж есть бесплатная стоянка.

Также есть вариант отдыха в бесплатных "диких" местах. По отзывам многих отдыхающих, они ничем не хуже, потому что вход в воду почти везде песчаный. Поэтому здесь бывает даже больше людей, чем на платном пляже.



"Дикий" пляж / Фото "Телеграф"

Лучше всего добираться до озера на авто от Киева. Например, от станции метро "Нивки" ехать всего 20 – 25 минут по трассе Е-373. Оттуда же курсирует автобус № 719 до села Горенка. Однако до самого водоема нужно будет идти еще примерно 30 минут.