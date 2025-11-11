Карпати – це чарівне та мальовниче місце під час осені, особливо, коли мова йде про водоспади. Залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку в інстаграмі Kris_melnyk.

Дивіться також Топ-5 замків на Заході України, які треба побачити бодай раз у житті

Які таємні водоспади Карпат варто побачити у листопаді?

1. Водоспад Черник

Це двокаскадний водоспад: вода спершу падає з висоти близько 2,5 метра, а потім ще з 4 – 5 метрів. Загальний перепад близько 7 – 8 метрів. Локація легкодоступна: кілька кроків зі села до галявини, звідки видно водоспад.

Адреса розташування: вулиця Незалежності, 1, Черник, Івано-Франківська область, 78435.

Таємничі водоспади Карпат: дивитись відео

2. Кудринецький водоспад

Він невеликий, але надзвичайно мальовничий: його струмені падають з висоти приблизно чотирьох – п'яти метрів по кам'янистих терасах, утворюючи невелику лагуну внизу. Місце чудово підходить для короткої зупинки під час подорожі Поділлям.

Адреса розташування: село Зелена, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Кудринецький водоспад / фото Karpaty.love

Дивіться також Замки з неймовірними пейзажами: 4 локації України, які варто відвідати вже зараз

3. Водоспад на річці Зелениця

Потужний потік води спадає з висоти близько п'яти метрів, огортаючи довколишні камені білою піною. Навколо густий ліс, який додає цьому місцю особливого затишку.

Адреса розташування: село Зелена, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Як виглядає водоспад на річці Зелениця: дивитись фото

4. Бухтівецький водоспад

Як пише авторка сторінки Olesyao у тік тоці, цей водоспад є маловідомим серед туристів, хоча сама локація безмежно гарна. Висота падіння водоспаду становить приблизно 8 метрів, він має один каскад і ширину близько 1 – 2 метри.

Адреса розташування: урочище Бухтівець, поблизу села Букове, Надвірнянський район, Івано‑Франківська область.

Як виглядає Бухтівецький водоспад: дивитись відео

Які водоспади України варто відвідати?