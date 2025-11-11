Карпаты – это волшебное и живописное место во время осени, особенно, когда речь идет о водопадах. Оставайтесь с нами и читайте подробности от 24 Канала со ссылкой на страницу в инстаграме Kris_melnyk.
Какие тайные водопады Карпат стоит увидеть в ноябре?
1. Водопад Черник
Это двухкаскадный водопад: вода сначала падает с высоты около 2,5 метра, а затем еще с 4 – 5 метров. Общий перепад около 7 – 8 метров. Локация легкодоступна: несколько шагов из села до поляны, откуда видно водопад.
- Адрес расположения: улица Независимости, 1, Черник, Ивано-Франковская область, 78435.
Таинственные водопады Карпат: смотреть видео
2. Кудринецкий водопад
Он небольшой, но чрезвычайно живописный: его струи падают с высоты примерно четырех – пяти метров по каменистым террасам, образуя небольшую лагуну внизу. Место прекрасно подходит для короткой остановки во время путешествия по Подолью.
- Адрес расположения: село Зеленая, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.
Кудринецкий водопад / фото Karpaty.love
3. Водопад на реке Зеленица
Мощный поток воды спадает с высоты около пяти метров, окутывая близлежащие камни белой пеной. Вокруг густой лес, который придает этому месту особого уюта.
- Адрес расположения: село Зеленая, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.
Как выглядит водопад на реке Зеленица: смотреть фото
4. Бухтивецкий водопад
Как пишет автор страницы Olesyao в тик токе, этот водопад является малоизвестным среди туристов, хотя сама локация бесконечно хороша. Высота падения водопада составляет примерно 8 метров, он имеет один каскад и ширину около 1 – 2 метра.
- Адрес расположения: урочище Бухтивец, вблизи села Буковое, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.
Как выглядит Бухтивецкий водопад: смотреть видео
Какие водопады Украины стоит посетить?
