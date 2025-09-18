24 Канал з посиланням на портали "Карпатіум" і Funtime розповість вам про те, чим цікавий водоспад "Дівочі сльози" та де він розташований.

Що варто знати про водоспад "Дівочі сльози"?

Передовсім слід знати, що це не найбільший водоспад у цьому регіоні. І розташований він у Яремчі, на річці Жонка – лівій притоці Прута.

Цей однокаскадний водоспад сягає близько 1,7 метра у висоту та 2 метрів у ширину. Але ви там свій скептицизм притримайте, адже він дуже красивий.

Потік водоспаду формує гірська річка, вода якої надзвичайно чиста. Власне, звідсіля і порівняння зі сльозою.

Чарівний водоспад "Дівочі сльози": дивіться відео

Місцеві мешканці називають цей водоспад священним. На це є причина: поблизу розташована оселя ченця-відлюдника.

Біля підніжжя струмені "Дівочих сліз" створили своєрідну чашу. Місцями її глибина сягає позначки у півтора метра. Тут можна освіжитись у спекотні дні, мабуть, у наступному вже році, а також насолодитись природним гідромасажем.

Це важливо! Не намагайтесь купатись тут. Вода у водоспаді "Дівочі сльози" надзвичайно холодна, тому краще не ризикувати.

А ще ви можете помилуватись "Дівочими слізьми" не лише біля них. У порталі Funtime рекомендують глянути на них з точки, де свій початок бере Джуринський водоспад.

Помилуйтесь водоспадом "Дівочі сльози": фото з інстаграму Анатолія Вареника

Зверніть увагу! Вище за течією – десь за 150 – 200 метрів – можна побачити водоспад "Чоловічі сльози". Він – частина маркованого маршруту: Яремче – "Дівочі сльози" – полонина Катерина – полонина Буковець – перевал Переслоп – Яремче.

Де розташований водоспад "Дівочі сльози": дивіться на карті

Зауважимо, що до нього можна дійти лісом, а можна обрати основну стежку. Якщо йти нею, то вхід буде платний – 30 гривень для дорослих та 10 гривень для дітей.

