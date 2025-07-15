Одним з таких місць, які варто побачити у Карпатах, є Рушірський водоспад, пише 24 Канал. Захована у лісі, але легко доступна для мандрівників – ця локація дарує чудову можливість для спокійного відпочинку.

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Який водоспад подивитися у Карпатах?

Водоспад розташований в масиві Покутсько-Буковинські Карпати на південний захід від смт Яблунів, що в Косівському районі Івано-Франківської області. Неподалік розташовується автошлях Яблунів – Космач, що дозволяє з комфортом добратися до водоспаду.

Рушірський водоспад на карті

Попри скромну висоту в 4 метри, водоспад вирізняється природною гармонією та спокоєм, що робить його ідеальним місцем для відпочинку. Водоспад утворився на річці Рушір, яка є правою притокою річки Лючка.

Вода падає суцільним струменем зі скельного виступу, створюючи затишний шум. Шарму цій локації додає прекрасний ліс довкола. Чиста та водночас холодна вода, що спадає зі скелі, часто приваблює сміливців освіжитися під водоспадом.



Рушірський водоспад / Фото Педагог Світлана

Існують легенди, що колись у цих місцях жила маленька громада, яка ховалася від навали ворогів у горах, а водоспад вказував їм шлях до безпеки.

Окрім гірського водоспаду, поряд можна знайти кілька цікавих місць для відпочинку. Наприклад, село Люча відоме гуцульськими традиціями. Також поряд розташовується невеликий водоспад Гук.

Найзручніший маршрут до водоспаду пролягає через місто Коломия, звідки їхати близько 30 – 40 хвилин на автомобілі.