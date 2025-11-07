Ми зібрали для вас топ-5 замків Заходу України, які варто додати до планів на листопадові вихідні. Щоб дізнатись більше, залишайтесь з нами та читайте статтю він 24 Каналу з посиланням на Visit Ukraine.

Які замки Заходу України варто відвідати у листопаді?

1. Луцький замок (Волинська область)

Один із найдавніших і найкраще збережених замків України, відомий також, як замок Любарта. Його масивні стіни та три вежі В'їзна, Стирова і Владича нагадують про славетне минуле Волині. Зі стін відкривається чудовий краєвид на Луцьк, а музейні експозиції розповідають про історію регіону.

Адреса: вулиця Кафедральна, 1A, Луцьк, Волинська область, 43000.

Луцький замок (Волинська область) / фото "Клуб мандрівників"

2. Замок Паланок (Закарпатська область)

Розташований у Мукачеві на вершині вулканічної гори, цей замок вражає своєю неприступністю та багатою історією. Його бастіони і підземелля овіяні легендами, а з оглядових майданчиків відкривається неймовірна панорама Карпат і міста.

Адреса: вулиця Замкова гора, Мукачево, Закарпатська область, 89611.

3. Замок графів Шенборнів (Закарпатська область)

Вишукана резиденція графів, збудована у неоромантичному стилі серед мальовничого урочища Берегвар. Замок гармонійно поєднується з природою, оточений парком із рідкісними рослинами та озером, створюючи атмосферу спокою та елегантності. Навколо замку простягається доглянутий парк із рідкісними видами рослин, декоративним озером і прогулянковими алеями.

Адреса: Е50, Карпати, Закарпатська область, 89641, Україна.

4. Ужгородський замок (Закарпатська область)

Як пише "Ужгородський національний університет", на Замковій горі височіє величний Ужгородський замок – це одна з найцінніших військово-архітектурних пам'яток краю. Фортеця бастіонного типу вражає своїми сивими мурами та романським стилем, що зберіг атмосферу минулих епох. Тут, здається, навіть час сповільнює свій хід.

Адреса: вулиця Капітульна, 33, Ужгород, Закарпатська область, 88000.

5. Золочівський замок (Львівська область)

Розташований у Золочеві музей-заповідник колись був оборонною фортецею, королівською резиденцією та панською садибою. Збудований у 1634 році Якубом Собєським, він зберігає у своїх стінах чимало таємниць, зокрема загадкові камені з дивними написами, що й досі привертають увагу відвідувачів.

Адреса: вулиця Тернопільська, 5, Золочів, Львівська область, 80700.

Золочівський замок (Львівська область) / фото Myukraine.org.ua

