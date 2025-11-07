Якщо вам цікаві деталі проєкту та інших переможців, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на XRculture.

Дивіться також Невідкрита таємниця Житомирщини: чому озеро-кит щороку приваблює безліч туристів

Що відомо про перемогу замку Кам'янця-Подільського у європейському проєкті?

Як зазначає "Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник" на своїй сторінці у фейсбуці, Старий замок у Кам'янці-Подільському увійшов до числа шести переможців європейського конкурсу в межах проєкту XRculture 6 листопада 2025 року. Це ініціатива, що поєднує культуру й сучасні технології, перетворюючи пам'ятки минулого на захопливі голографічні подорожі.

Як приблизно буде виглядати 3D модель: дивитись відео

Просто уявіть: ви тримаєте історію у власних руках, а перед очима оживає Старий замок Кам'янця-Подільського. Завдяки голограмі можна зануритися в атмосферу минулих століть і побачити фортецю саме такою, якою її знали давні мешканці Поділля.

Проєкт XRculture використовує технології XR та 3D-моделювання, аби зробити культурну спадщину Європи ближчою, живішою та доступною для кожного.

Старий замок у Кам'янці-Подільському / фото "Карпатіум"

Серед переможців конкурсу шість унікальних об'єктів із різних куточків Європи: Планета Сараєво (Боснія і Герцеговина), "Бременський корабель" у Німецькому морському музеї, місто Ермуполіс на грецькому острові Сірос, римське місто Августа Багієнорум в Італії, ротонда Святого Миколая у словенському селі Село та Старий замок Кам'янця-Подільського.

Дивіться також Колись тут бував сам Йосиф ІІ: де у Львові погуляти парком, у який ви захочете повертатись знову

Яка мета проєкту XRculture?

Це європейський проєкт, що об'єднує експертів з культурної спадщини та цифрових технологій задля створення спільного віртуального культурного простору. Його мета за допомогою 3D-моделювання, штучного інтелекту та розширеної реальності зберігати й популяризувати історичні пам'ятки.

Які замки України варто відвідати?