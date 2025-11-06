Дивовижне озеро, форма якого нагадує кита, здобуло популярність серед туристів відносно недавно. Якщо цікаві деталі, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на ДП "Ліси України".

Коли відкрили озеро-кит на Житомирщині?

У 2020-х роках неподалік Житомира, біля селища Левків, у гущавині лісів туристи натрапили на озеро, форма якого одразу підказала майбутню назву "Озеро-кит". Достеменно невідомо, чи з'явилося воно природним шляхом, чи було створене штучно.

Чому має таку назву?

Все просто: форма водойми нагадує силует найбільшої тварини на планеті. Для тих, хто цікавиться, саме синій кит є найбільшим представником тваринного світу.

Що є популярним у цій локації?

Особливою популярністю серед туристів користується так званий "Острів кохання" в центрі озера, до якого веде невеликий дерев'яний місток. За місцевою легендою, колись сюди приходила зустрічатися закохана пара з села Левків. Кажуть, що якщо закохані перейдуть на острів через місток, їхні почуття будуть вічними.

Що є навколо озера?

Як пише Zhytomur, великий потік відвідувачів, охочих зробити пам'ятні фото або просто провести час на природі, спонукав місцевих облаштувати навколо озера різні локації. На березі встановили альтанки, гойдалки та фотозони, а для тих, хто планує відпочинок із пікніком та приготуванням їжі, обладнали мангали для приготування їжі.

Озеро-кит / фото Zhytomur

Як дістатися?

За 14 кілометрів від Житомира розташоване селище Левків. Дістатися сюди можна велосипедом або навіть пішки, але останні кілометри через лісові хащі до самого озера краще проходити пішки. Відстань від центру Левкова до озера становить близько трьох кілометрів.

Адреса розташування: 6VCQ + VM, Левків, Житомирська область.

Які озера України варто відвідати?