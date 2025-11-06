Ці місця – справжні знахідки для поціновувачів здатних вразити краєвидів. 24 Канал із посиланням на "Погляд" розповість про нього докладніше.

Дивіться також Куди поїхати на Закарпаття восени: місцеві підказали найкращі локації

Чому варто піднятися на Ловачку та Галіш у Мукачево?

Ловачка у Мукачево часто залишається поза увагою туристів. Можливо, через те, що туди дістаються з певними зусиллями. Але, повірте, зусилля варто прикласти – вони відкриють вам унікальні панорами.

Гора Ловачка – це висока точка поблизу Мукачево, на краю гірського масиву Маковиця. Адміністративно це не місто, але геть поруч. Гора є заповідним урочищем площею 90 гектарів і частиною земель Мукачівського лісництва.

Як зазначає "Перший.com.ua", Ловачка має вулканічне походження, як і більшість гір навколо. При цьому найвища її точка – 297 метрів, а центр міста – приблизно 126 метрів над рівнем моря. Різниця висот робить цю гору чудовим місцем для огляду Мукачева.

Справді – з вершини відкривається приголомшливий вид на саме місто, долини та найближчі населені пункти. Клімат тут м'який, є джерельна вода, а на вершині – великий хрест, який у 90-х роках поставили на знак скорботи та для захисту місцевих.

Ось які краєвиди відкриваються з Ловачки у Мукачево: дивіться відео olkafine

Поруч є друга цікава локація – гора Галіш. Вона славиться археологічними пам'ятками, тут виявили залишки кельтського поселення III – I століть до нашої ери. Локацію Галіш-Ловачка вважають одним із найпотужніших виробничих центрів латенської культури у Європі.

Обидві гори розташовані на межі міста і пропонують туристам і місцевим можливість активного відпочинку, екологічного туризму і знайомства з історією, природою та культурою Мукачево. Тут не надто багато відвідувачів, тож ці місця є ідеальним вибором для спокійних прогулянок.

А які туристичні локації Закарпаття точно варто відвідати кожному?