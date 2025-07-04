24 Канал розповідає про три неймовірні озера в різних куточках України, які закохують з першого погляду. Це озеро Бребенескул високо в Карпатах, озеро Нобель на Рівненщині та Радонове озеро на Миколаївщині.

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Озеро Бребенескул – синє око Карпат



Озеро Бребенескул в горах / Фото "Карпатіум"

Розташоване між двома вершинами у Закарпатській області та є найбільш високогірним озером в Україні. Висота над рівнем моря – 1081 метр.

Озеро лежить на дні льодовикового кару, а вода має неймовірний синій колір. Таку поетичну назву водойма отримала через цікаву форму, що нагадує око, ну і, звісно, що через свій фантастичний колір.

Озеро Нобель – перлина Поліського краю



Озеро Нобель та однойменне село / Фото VSN

Розташоване в однойменному селі на Рівненщині. Своєю формою водойма нагадує підкову або серце, адже вона фактично поділена навпіл. Посередині є вузький острів, на якому стоїть село Нобель.

Про озеро існує цікава легенда. У 1260-х роках там начебто потонуло військо ятвягів на чолі з князем-чаклуном. Місцеві розповідають, що на заході сонця або у дні, коли зʼявляється туман, біля озера можна почути металевий дзвін мечів.

Радонове озеро – цілюща водойма Миколаївщини



Тролейний спуск на Радоновому озері / Фото Ukraїner

Розташоване поблизу села Мигія в Миколаївській області. Це штучна водойма, що утворилася внаслідок затоплення кар'єру.

Радонове озеро отримало таку назву через високий вміст радону – непомітного газу, що міститься також у повітрі. Велика концентрація радону шкодить організму під час дихання, але вода з вмістом цього газу – цілюща. Її використовують для лікування захворювань нервової системи, хвороб серця, опорно-рухового апарату, шкірних захворювань тощо.

Вода в Радоновому озері блакитна, часом бірюзова та дуже чиста, а сама водойма розташована поміж скель. Над озером простягається тролей довжиною 457 метрів, який начебто є найвищим і найбільш швидкісним в Україні.