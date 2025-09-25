Це замок графів Шенборнів, замок Любарта та Підгорецький замок. І 24 Канал із посиланням на waytravel та Landmarks.In.Ua розповість про них докладніше.

Дивіться також Де на Хмельниччині можна побачити замок, який був і фортецею, і в'язницею, і маслозаводом

У яких замках України найлегше закохатися?

Україна багата на історичні замки й фортеці, але серед них є особливі, які вирізняються романтичною атмосферою. Ось три з саме таких.

Замок графів Шенборнів на Закарпатті.

Цей неоготичний замок ХІХ століття у Карпатах часто називають справжньою казкою у камені. Палац із вежами, шпилями, балконами й вишуканим декором побудований як літня резиденція графів Шенборнів.

Його романтична історія втілена у численну символіку, як-от парк із серцеподібним озером, а отже приваблює закохані пари й фотографів. Замок також відомий атмосферою середньовічної феєрії та культурними подіями.

Замок графів Шенборнів / Дивіться фото klio.eterna

Луцький замок або замок Любарта на Волині.

Цей готичний замок XIV століття є одним з найкраще збережених в Україні. Його масивні стіни, могутні бастіони й середньовічна велич справді вражають.

Прогулянки замковими подвір'ями, феєричні нічні екскурсії з факелами та легенди про привидів лише підсилюють романтичний настрій. Сподобається кожному, не тільки закоханим!

Замок Любарта / Дивіться фото ukrainian_travels

Підгорецький замок на Львівщині.

Це палац у стилі ренесансу й бароко з багатою історією і великим парком. І він давно став улюбленим місцем тисяч закоханих пар для фотосесій і романтичних прогулянок.

Інтер’єри замку, його величезні зали, мури та архітектурна розкіш поєднуються із чарівністю довколишньої природи. Цей замок – справжня перлина Львівщини, яка випромінює романтику століть.

Підгорецький замок / Дивіться фото krasoty.zemli

А які ще є красиві та величні замки України, які варто відвідати закоханим?