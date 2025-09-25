Це замок графів Шенборнів, замок Любарта та Підгорецький замок. І 24 Канал із посиланням на waytravel та Landmarks.In.Ua розповість про них докладніше.
Дивіться також Де на Хмельниччині можна побачити замок, який був і фортецею, і в'язницею, і маслозаводом
У яких замках України найлегше закохатися?
Україна багата на історичні замки й фортеці, але серед них є особливі, які вирізняються романтичною атмосферою. Ось три з саме таких.
Замок графів Шенборнів на Закарпатті.
- Цей неоготичний замок ХІХ століття у Карпатах часто називають справжньою казкою у камені. Палац із вежами, шпилями, балконами й вишуканим декором побудований як літня резиденція графів Шенборнів.
- Його романтична історія втілена у численну символіку, як-от парк із серцеподібним озером, а отже приваблює закохані пари й фотографів. Замок також відомий атмосферою середньовічної феєрії та культурними подіями.
Замок графів Шенборнів / Дивіться фото klio.eterna
Луцький замок або замок Любарта на Волині.
- Цей готичний замок XIV століття є одним з найкраще збережених в Україні. Його масивні стіни, могутні бастіони й середньовічна велич справді вражають.
- Прогулянки замковими подвір'ями, феєричні нічні екскурсії з факелами та легенди про привидів лише підсилюють романтичний настрій. Сподобається кожному, не тільки закоханим!
Замок Любарта / Дивіться фото ukrainian_travels
Підгорецький замок на Львівщині.
- Це палац у стилі ренесансу й бароко з багатою історією і великим парком. І він давно став улюбленим місцем тисяч закоханих пар для фотосесій і романтичних прогулянок.
- Інтер’єри замку, його величезні зали, мури та архітектурна розкіш поєднуються із чарівністю довколишньої природи. Цей замок – справжня перлина Львівщини, яка випромінює романтику століть.
Підгорецький замок / Дивіться фото krasoty.zemli
А які ще є красиві та величні замки України, які варто відвідати закоханим?
- Це найбільший замок України – Аккерманська фортеця в місті Білгород-Дністровський, площа якої сягає 10 гектарів. Ця фортеця є однією з найбільших у Східній Європі та вражає монументальністю і багатою історією.
- Або один із найстаріших замків України – Олеський на Львівщині, вперше згаданий у документах 1327 року. Він зберіг частину середньовічних мурів і архітектури, а отже є дуже привабливим та атмосферним місцем.