Подольские Товтры – это уникальное природное образование с неповторимыми ландшафтами, которое не имеет аналогов в мире. Этот вытянутый горный массив состоит из невысоких гряд с многочисленными ответвлениями, покрытых лесами, степями и временами открытыми известняковыми породами, рассказывается на "Национальном природном пару Подольские Товтры".

Чем особенные Подольские Товтры?

Протяженность превышает 200 километров: начинается от поселка Подкамень на Львовщине и простирается цепочками холмов через Тернопольскую и Хмельницкую области в Молдову. Чтобы преодолеть путь пешком, пришлось бы сделать более 300 000 шагов, и даже, если считать по 20 000 шагов в день, надо около 15 дней, чтобы пройти весь маршрут.

Как выглядят Подольские Товтры: смотреть видео

Этот природный объект настолько уникален, что исследователи со всего мира стремятся разгадать его тайны. Первые исследования Товтр начались еще в 1886 году. В 1996 году на территории Каменец-Подольского и Хмельницкого районов Хмельницкой области был создан Национальный природный парк "Подольские Товтры". Это самый большой природный парк Украины по площади (261 316 гектара) и один из крупнейших в Европе.

Здесь насчитывается 2977 видов, форм и сортов растений, а фауна представлена примерно 366 видами позвоночных животных. Многие из них занесены в Международную Красную книгу, Европейского красного списка, Красной книги Украины и других природоохранных документов.

Особую ценность представляют природные лесные массивы: дубово-грабовые, грабово-дубово-ясеневые, кленово-ясеневые леса и бучины. Часть парка охватывает долину Днестра с левыми притоками, где реки глубоко врезаются в известняковые горные толщи, образуя каньоноподобные склоны и извилистые меандры.

Подольские Товтры / фото Shambala

Как туда доехать?

Дорога к Подольским Товтрам зависит от города отправления, отмечает Ternopil Live. Из Киева удобнее всего ехать поездом до Каменца-Подольского, а оттуда автобусом за 30 – 40 минут до Бакоты или Сатанова. Из Львова можно добраться автобусом до Хмельницкого (около 4 часов), а дальше электричкой.

Из Одессы дорога продлится 8 – 10 часов через Винницу, но ночной экспресс делает поездку более комфортной. Из Харькова поездом через Полтаву (примерно 10 часов), из Днепра – поезд до Хмельницкого, потом авто.

Учитывайте сезон: весной возможны скользкие дороги из-за дождей, зимой понадобятся цепи на колеса, а летом из-за наплыва туристов билеты лучше бронировать заранее.

