Речь идет, конечно, о Бакоте в Хмельницкой области. И со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.

Как затопили Бакоту и почему она стала туристическим местом?

Сегодня это место называют украинской Атлантидой, и ежегодно сюда приезжают тысячи туристов и паломников со всей Украины. Вы точно о нем слышали – это знаменитое затопленное село Бакота в Хмельницкой области. Как же оно появилось?

История Бакоты в целом древняя и интересная. Ее впервые упоминают в летописях под 1240 годом как крупнейший административный центр Днестровского Низовья. В XIII веке это был заметный город с населением около 2,5 тысячи человек на примерно 10 гектарах.

В течение разных дней село принадлежало к Галицко-Волынскому княжеству, затем к Великому княжеству Литовскому, а еще пережило набеги татар и турок, но каждый раз возрождалось. Но в то состояние, в котором оно сейчас, завела село советская власть.

В 1970-х годах советы планировали строительство Новоднестровской ГЭС. Жителям дали несколько лет, чтобы те покинули родные дома. Люди собственноручно разрушали свои дома и вырубали сады, чтобы получить от "доброго" государства компенсации. А потом за свой счет искали новый дом.

24 октября 1981 года началось затопление территории, и это продолжалось до июля 1987, когда водохранилище достигло современного уровня. Под водой исчезла не одна Бакота, а целых несколько десятков населенных пунктов вдоль Днестра.

Парадоксально, но именно трагедия затопления превратила Бакоту в туристический магнит. Неповторимые пейзажи и мистичность окрестностей создали ауру "места силы". А еще где-то в 2000-х годах сюда начали приезжать паломники и любители нетипичного отдыха.

Бакота – затопленное село и монастырь XI века: смотрите видео marichkatravel

Сейчас Бакота – это 1590 гектаров Бакотского залива на Днестре с каменистыми берегами и теплым мягким микроклиматом. Территория Бакоты является частью едва ли не крупнейшего в Европе Национального природного парка "Подольские Товтры".

Туристов сюда привлекают фантастические пейзажи, закаты и пляжи. А еще остатки Бакотского скального монастыря на Белой горе – культурного и духовного центра, который существовал с XI века.

По легендам, пещеры здесь были еще в 2000 году до нашей эры как языческое святилище. До 1996 года здесь сохранились усыпальницы с давними росписями и фресками, но обвал разрушил большинство, как отметили на discover.ua.

Возле монастыря бьют три источника с кристально чистой водой, насыщенной полезными микроэлементами. Она прохладная и вкусная даже в жару. А дорога к источникам украшена лентами и иконами от сотен посетителей.

