Каменец-Подольский расположен в Хмельницкой области. В этот город летом часто заезжают по дороге к "украинской Атлантиде" – Бакоте. О том, что стоит увидеть в Каменце-Подольском, кроме знаменитой крепости, рассказали на тикток-странице @optima.collection.kp, сообщает 24 Канал.

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Интересные локации Каменца-Подольского

Первая остановка – Доминиканский монастырь святого Николая. Это здание соединило в себе разные стили и эпохи. На территории чувствуется атмосфера величия.



Доминиканский собор в Каменце-Подольском / Фото Дениса Соколова

Далее стоит посмотреть на самую старую Ратушу в Украине, которая датируется еще 1430 годом. Когда-то Ратуша была административным центром города, в нее приезжали короли и дипломаты.

Смотрите видео о том, куда пойти в Каменце-Подольском:

Третья остановка – Музей миниатюр "Замки Украины". Это место будет интересно тем, кто не видел украинские замки, и тем, кто уже в них побывал. Входной билет для взрослых стоит 130 гривен, а для детей – 70 гривен. В музее можно узнать историю и легенды самых известных архитектурных памятников Украины.

Напоследок следует отправиться на Замковый мост, который местные называют Турецким. С него открывается невероятный вид на крепость и старый город.